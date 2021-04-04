Звезда сериала "Гранд" впервые стала матерью

У Александры Кузенкиной и шеф-повара Бруно Корпино родилась девочка.



Актриса рассказала о важном событии поклонникам в своем инстаграм-аккаунте. Оказалось, что малышка появилась на свет еще в марте. Но 31-летняя знаменитость сообщила о пополнении лишь сейчас.

Александра Кузенкина поделилась снимком со счастливым отцом и новорожденной наследницей. Девочку пара назвала Николь. Она пожелала малышке счастья.

Подписчики адресовали звезде сериалов "Кухня", "Отель Элеон" и "Гранд" массу добрых слов и пожеланий. Помимо поклонников актрису поздравили с рождением дочери и колеги по съемочной площадке.

Напомним, Александра Кузенкина состоит в отношениях с шеф-поваром Бруно Корпино. Осенью 2020 года она призналась, что ради любимого мужчины перебралась в Италию.