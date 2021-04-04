Дужников из "Ворониных" слег в больницу со страшным диагнозом

Популярный российский актер Станислав Дужников мастерски исполнил роль полицейского Лени в сериале "Воронины", а также проявил талант в ряде других отечественных картин. Однако пока о работе на съемочной площадке артисту придется позабыть. Здоровье изрядно подвело кинозвезду и довело до вынужденной госпитализации. Сейчас Станислав Дужников находится в московской больнице с подтвержденным коронавирусом.
Страшный диагноз мужчины осложняет несколько факторов — проблемы с давлением, пищеварительной системой и воспаление органов дыхательной системы. Знаменитый артист также страдает от гипертонии, панкреатита и бронхита, а из-за коронавируса у звезды получила развитие пневмония. Теперь мужчине предписано лежать в клинике под контролем врачей и сохранять мужество. Медики оценивают состояние актера как среднетяжелое.
Напомним, в 2018 году Станислав Дужников получил звание заслуженного артиста России. Недавно с участием звездного мужчины на экраны вышел пятый сезон сериала "Ивановы-Ивановы" и картина "Угрюм-река". Теперь мужчине нужно поправить здоровье, прежде чем снова предаваться активным съемкам. Многие поклонники надеются быстрее увидеть Станислава Дужникова в новых выпусках "Ворониных", но, судя по обстоятельствам, этого не случится в ближайшее время.
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