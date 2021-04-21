Вскрылась жуткая подробность о смерти звезды Глухаря

Алексей Артамонов был найден полицией спустя десять дней после последнего общения с родственниками.

Сегодня стало известно о трагической кончине 62-летнего артиста. Мужчина был найден мертвым в своей московской квартире. Оказалось, что последний раз Алексей Артамонов выходил на связь с родными еще 10 апреля – с тех пор ему не могли дозвониться.

Актер, известный зрителям по сериалу "Глухарь", ранее не жаловался на здоровье и чувствовал себя хорошо. Очевидно, поэтому родственники Артамонова так поздно забили тревогу. После тщетных попыток дозвониться крестный сын артиста обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли в квартиру артиста на проспекте Вернадского и выломали дверь. Уже с порога стражи правопорядка почувствовали по характерному запаху, что хозяин квартиры мертв. Вскоре они увидели и самого мужчину – он скончался, сидя в кресле – об этом сообщил телеканал "РЕН-ТВ".

Точные причины смерти артиста еще устанавливаются. По предварительной версии, у мужчины случился сердечный приступ. Вероятно, в этот момент он был один и просто не смог вызвать скорую помощь. Судя по состоянию тела, смерть произошла уже несколько дней назад.

Алексей Алексеевич долгое время играл в Театре Советской Армии, а после приобрел популярность у телезрителей, снявшись в сериалах "Глухарь", "Час Волкова", "Тест на беременность" и "Группа счастья". Алексей Артамонов пополнил список артистов, скончавшихся после съемок в сериале "Глухарь" и вновь заставил говорить о злом роке проекта.