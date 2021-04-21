"Слезы затопили зал": звезда канала ТНТ и проекта "Голос" раскрыла пол ребенка

Валерия Астапова известна зрителям ТНТ благодаря сериалу "Девушки с Макаровым". Скоро артистка уйдет в декретный отпуск.
Валерия Астапова замужем за вокалистом Кириллом Астаповым. Ребенок для пары – первенец. Знаменитость ждет девочку.
На днях супруги давали концерт в Москве. Валерия и Кирилл включили для зрителей запись сердцебиения крохи. Жест пары растрогал поклонников. "Ваши слезы затопили зал, искренняя радость и неумолкаемое ликование..." – поделилась артистка.
В личном микроблоге звезда сериала "Девушки с Макаровым" поблагодарила фанатов за поддержку. Валерия Астапова навсегда запомнила этот трогательный момент.
Астапова стала известна благодаря проекту "Голос". Вокалистка не стала победительницей, но дошла до финала. Затем артистка и ее избранник организовали кавер-коллектив "Против правил".
Добавим, Валерия и Кирилл познакомились во времена студенчества. Это была любовь с первого взгляда. Через семь лет после начала романа пара расписалась. Свадьбу Астаповы сыграли 18 августа 2018 года, через неделю после ЗАГСа.
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