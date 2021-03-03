Четыре образа у невесты: Волкова из "Ворониных" вновь надела подвенечный наряд

9 апреля Екатерина и Андрей будут праздновать 11 годовщину супружеской жизни. В честь этого Волкова и Карпов сделали себе подарок – роскошную фотосессию в подвенечных нарядах.
По словам звезды сериала "Воронины", она всегда хотела пышное бракосочетание. К сожалению, ее мечты о красивом торжестве так и остались грезами. "У нас не оказалось денег, поэтому мы скромно расписались в ЗАГСе и все", – вспомнила Екатерина Волкова.
Расстраивает актрису, что не было у нее и первого танца. "Андрей профессиональный танцор, и номер наверняка получился бы очень красивым и трогательным", – рассудила звезда "Ворониных".
Осознавать, что желание не сбылось, как заметила артистка, очень горько. Волкова решила больше не мучить себя сожалениями и превратиться в "невесту с обложки".
Екатерина Волкова и Андрей Карпов устроили профессиональную съемку в роскошных интерьерах. Звезда сериала «Воронины» примерила множество великолепных подвенечных нарядов. В "Сторис" микроблога актриса показала четыре образа невесты. Супругов поддерживала 11-летняя дочь Елизавета.
Как писали "Дни.ру", ранее Екатерина Волкова объяснила, почему не захотела брать фамилию мужа. По словам звезды сериала "Воронины", решиться на это ей не позволил статус публичного человека. К моменту бракосочетания актриса уже была известна.
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