Катится по наклонной: 22-летнюю звезду сериалов сдали в наркодиспансер

Звезда сериала "Территория" рассказала о проблемах с наркотиками. 22-летний актер Глеб Калюжный лечился от зависимости.

Знаменитость не отрицает, что была головной болью для своей матери. В подростковом возрасте Глеб Калюжный сбегал из дома и прогуливал уроки. Кроме того, звезда сериала "Территория" употреблял запрещенные вещества.

Узнав о зависимости, родительница отправила Калюжного в наркодиспансер. Артист прошел курс лечения, который не возымел должного эффекта. Через месяц после выписки у Глеба произошел срыв.

Артист понял, что катится по наклонной. Он добровольно пришел в клинику для наркозависимых. На этот раз звезда сериала "Территория" получала терапию анонимно. Глеб не хотел, чтобы мама узнала о рецидиве.

В больнице, по словам артиста, к нему отнеслись "по-человечески". Доктора многое сделали, чтобы помочь Калюжному. Артист уверен, что срыв, из-за которого он во второй раз попал в медучреждение, спровоцировали первые съемки.

Глеб Калюжный очень привязан к маме. Артист сериала "Территория" рос без отца. "Он показал мне пример того, как не должно быть", – говорит о родителе Глеб. Как заметил артист, папа оставил жену и троих детей, не помогал материально.

Калюжный зла на родителя не держит, он благодарен за подаренную жизнь. Глеб любит отца, но уважения к нему не испытывает.