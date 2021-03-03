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Сериалы
Любовницей звезды "Склифосовского" оказалась выкинутая из шоу "Холостяк" модель

Любовницей звезды "Склифосовского" оказалась выкинутая из шоу "Холостяк" модель

Сергей Волобуев. Кадр из "Я знаю твои секреты-2" (2019)
Звезда сериала "Склифосовский" воюет с пока еще женой. Супруга актера Сергея Волобуева не оставляет попыток вывести любовницу мужа на чистую воду.
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Не так давно звезда теленовеллы о медиках круто изменила свою жизнь. Актер Сергей Волобуев бросил жену, с которой прожил три десятка лет. Артист молча собрал вещи и ушел из дома.

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Спустя время супруга звезды сериала "Склифосовский" Елена Волобуева выяснила, что ее муж съехался с любовницей – Елизаветой Сорочинской. Оказалось, что 36-летняя пассия Волобуева ждет ребенка.

Елена навела справки о Елизавете. Жена артиста узнала, что соперница скрывает свое настоящее имя. По словам Елены Волобуевой, на самом деле любовница ее супруга – это бывшая участница шоу "Холостяк" Алиса Лисс. В рамках реалити-шоу девушка боролась за сердце певца Егора Крида. Вокалист посчитал Алису неискренней и выгнал с проекта. Кроме того, оказалось, что любовница Сергея Волобуева замужем и имеет маленького сына.

Сорочинская все обвинения в свой адрес отрицает. Елизавета заявила, что просто-напросто очень похожа на экс-участницу "Холостяка".

Елизавета Сорочинская и Елена Волобуева встретились в студии программы "На самом деле" на Первом канале. В рамках шоу любовница звезды сериала "Склифосовский" показала видеозапись УЗИ плода. Экс-участница "Холостяка" напомнила, что носит под сердцем ребенка Сергея Волобуева. Между тем эксперты шоу определили, что ролик, предоставленный Сорочинской, – подделка.

Добавим, не так давно на семейном счету Волобуевых появилась крупная сумма. Сергей и Елена продали недвижимость в провинции, чтобы купить квартиру в Москве. Приобрести апартаменты супруги не успели – у артиста появилась любовница. Деньги так и остались лежать в банке. Елена Волобуева уверена, что Елизавета Сорочинская хочет завладеть этими средствами.

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Автор: 3 марта 2021, 13:30

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