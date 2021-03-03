Изменяющий жене Афанасьев сбежал от Ароновой через полтора месяца

Артист не скрывает, что был очень привязан к третьей супруге Анне. Валерий Афанасьев познакомился с избранницей в театре, где та работала реквизитором.
Супруги прожили 40 лет. Анна подарила Валерию наследников – Константина и Егора. В декабре 2015 года Афанасьев овдовел.
В свежем интервью артист поведал, что имел романы на стороне, не был верен Анне. Его любовницей была коллега по цеху Мария Аронова. По словам, Валерия он испытывал сильные чувства к Марии.
В итоге Афанасьев ушел от третьей жены и переехал к Ароновой. Вместе звезды кино и сериалов прожили всего полтора месяца. Немного отрезвев от любви, артист понял, что совершил ошибку.
Тогда у Валерия были серьезные материальные трудности. Он оказался без работы на шее у Ароновой. В какой-то момент артист понял, что жить с коллегой по цеху не сможет. Афанасьев вернулся к супруге и детям.
Анна приняла Валерия. Артист считает, что его третья жена была очень мудрой женщиной. Проблемы из случившегося она делать не стала, однако о предательстве не забыла. Супруга иногда припоминала Афанасьеву интрижку с Ароновой.
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