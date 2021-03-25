"Брезгливость": известная актриса об отказе сниматься с Бузовой из-за высокомерия

Звезда сериала "Сладкая жизнь" призналась, что успех поющей телеведущей Ольги Бузовой может вызывать только зависть. Лукерья Ильяшенко не понимает пренебрежительного отношения к этой артистке.

Выбирая проект для участия, Лукерья Ильяшенко в первую очередь обращает внимание на сценарий. По мнению актрисы, хорошее кино невозможно без качественной истории в основе. Актерский состав, заявленный в картине, не влияет на решение Лукерьи сниматься.

"Я отношусь к профессии не только как к искусству, какой-то просветительской миссии. Я отношусь к ней как к способу зарабатывать деньги. Я не сижу такая королева: "Это мне не нравится, а это нравится". Мне надо зарабатывать деньги, я их зарабатываю", – призналась звезда сериала "Сладкая жизнь" в интервью проекту "Говорящие Головы".

Когда ведущий шоу спросил, готова ли Лукерья Ильяшенко сниматься в сериале с условной Ольгой Бузовой, та ответила утвердительно. "Чем плоха Бузова?" – удивилась актриса. Ольгу Лукерья назвала замечательной девушкой, большой трудягой и звездой номер один.

"При чем тут брезгливость? Зависть – да, вызывает. Брезгливость – простите. Победителей не судят", – заступилась за Бузову Ильяшенко. Звезда сериала "Сладкая жизнь" отметила, что актер, откажись он работать именно из-за Ольги, проявит в таком случае высокомерие.

Лукерья Ильяшенко отметила, что не зацикливается на том, какой рейтинг у проектов с ее участием на популярных сайтах о кино. Актриса любит то, чем занимается. Каждая новая роль – это новый вызов для звезды.

"Я до сих пор не могу поверить своему счастью, что меня вот с этой физиономией, с моим выговором, с моим отсутствием актерского образования вообще куда-то берут. Для меня это каждый раз событие", – призналась Ильяшенко.

Лукерья поведала, что с опытом ее игра становится все лучше. Многие навыки и умения она перенимает от коллег прямо на площадке.

"Я во многом самокритична, но я считаю себя хорошей актрисой. Это вопрос времени, материала и режиссера. Но я каждый раз стараюсь учиться у тех, с кем я работаю. Например, я работала с Машковым. Я на него смотрела, думала, как сделать. Я абсолютно не тот артист, который обидится на замечание. Если партнер, который опытнее и мудрее меня что-то мне посоветует, я приму это с большой радостью", – рассказала Лукерья Ильяшенко.