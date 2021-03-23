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Сериалы
Известная актриса начала рожать на детском празднике

Известная актриса начала рожать на детском празднике

Звезда отечественных сериалов стала многодетной мамой. Актриса Ольга Сухарева родила третьего малыша.
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О пополнении в семье Сухарева сообщила в соцсетях. По словам Ольги, она была на детском празднике, когда у нее начались схватки. Прямо с торжества звезду увезли в роддом.

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Пол и имя ребенка Сухарева пока скрывает. Ольга отметила, что она и новорожденный чувствуют себя отлично. В ответственный момент актрису поддерживал супруг, оператор Андрей Гуркин.

Кроха появилась в элитном подмосковном госпитале "Лапино". В этом перинатальном центре рожали многие российские знаменитости. Например, именно там появился сын телеведущей Ксении Собчак, Платон. По слухам, за роды в ВИП-больнице журналистка отдала 930 тысяч рублей. Подробности своего пребывания в "Лапино" Ольга Сухарева пока не раскрыла.

Звезда сериалов поблагодарила друзей, коллег и подписчиков за теплые поздравления. Сухарева призналась, что все еще находится "в астрале". Ольга еще не до конца осознала, что произошло.

Напомним, Ольга Сухарева и Андрей Гуркин воспитывают двоих сыновей. Пара мечтала о девочке. Подписчики актрисы сгорают от любопытства. Им не терпится узнать пол новорожденного.

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Кадр из сериала "Случайный свидетель" (2011)
Автор: 23 марта 2021, 12:31 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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