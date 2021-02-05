"Два дня не выходил на связь": названа вероятная причина смерти звезды "Бригады" и "Кухни"

На момент смерти артисту было всего 52 года. Тело актёра обнаружила его знакомая, которая пришла к нему в гости накануне вечером. Женщина долго звонила и стучала в двери, но ей никто не открывал. Поэтому замок пришлось взломать.
Войдя в квартиру, гости увидели, что Виталий Альшанский лежал на диване лицом к стене и находился без сознания . Приятельница звезды вызвала скорую помощь, но прибывшие на место происшествия врачи уже ничем не могли помочь артисту. Им оставалось лишь констатировать смерть знаменитости.
По словам женщины, у Альшанского были проблемы с давлением, но в последние дни его самочувствие не вызывало опасений. Вскоре произошедшее прокомментировала и тётя актёра. Родственница артиста рассказала, что это она вызвала полицию, чтобы взломать дверь, поскольку Виталий "два дня не выходил на связь". По её словам, врачи назвали вероятной причиной смерти артиста инфаркт. Однако точную причину медики смогут выяснить только после вскрытия, сообщает телеканал "360".
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят проверку. Дата и место прощания и похорон Виталия Альшанского пока не сообщаются.
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