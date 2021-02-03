"Зрелище ужасное": врачи пятились от теряющей волосы из-за радиации звезды кино

По словам знаменитости, отправляюсь в поездку, ни она, ни другие туристы не осознавали опасности. Мать пыталась отговорить Людмилу от экскурсии, но она не слушала.
К месту назначения Людмилу Шевель и других гостей доставили на вертолете. Еще в воздухе звезда кино заметила радиационное свечение над АЭС. Деревья были согнуты до земли, местные животные были практически без шерсти. "Зрелище ужасное", – сказала звезда сериала "Убойная сила".
Артистка призналась, что зачем-то делала много фотографий на фоне АЭС. Позже знаменитость уничтожила эти снимки.
Людмиле Шевель и другим энтузиастам пришлось провести в Припяти ночь. Вечером за ними не прилетел вертолет – не располагала погода. В Киев актриса вернулась с большим трудом.
"А спустя несколько месяцев волосы жутко начали выпадать", - вспомнила звезда в свежем интервью. Актрису поместили в специализированное медицинское учреждение. По словам знаменитости, врачи, узнавая о радиации, в буквальном смысле пятились от нее. У Людмилы Шевель изменился голос – какое-то время она говорила басом.
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