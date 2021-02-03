"Зрелище ужасное": врачи пятились от теряющей волосы из-за радиации звезды кино

Звезда сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила" рассказала, как отразилась на ее здоровье экскурсия в Чернобыль. Актриса Людмила Шевель приезжала в Припять в 1986 году, через несколько месяцев после аварии на АЭС.

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