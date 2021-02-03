Убийство жениха, выкидыш и забвение: что стало с актрисой Людмилой Шевель

Актриса активно снималась в 80-е, например, в кинохитах "Одиноким предоставляется общежитие", "Где находится нофелет?" и "Пароль знали двое". После распада СССР карьера Людмилы Шевель начала затухать. Время от времени она появлялась в сериалах, а спустя время вообще пропала с экранов.

62-летняя Людмила Николаевна сейчас живет в Санкт-Петербурге. Артистка получает пенсию, из-за пандемии работы практически нет. По словам Шевель, антрепризный спектакль, в котором она участвует, был заморожен почти год назад.

Артистка не скрывает, что режиссеры давно ее забыли. Однажды Людмила Николаевна встретила знакомого кинематографиста, так тот был уверен, что ее давно нет в живых. "Люда, ты жива?!" – воскликнул режиссер от удивления.

Личная жизнь звезды советского экрана также сложилась не очень удачно. Первым мужем актрисы был Александр Баландин – помощник режиссера. Этот брак Шевель был недолгим. От второго супруга, бизнесмена по имени Андрей, знаменитость родила дочь Екатерину.

Настоящей любовью Людмила Шевель называет Андрея Титова, с которым сошлась после второго развода. Избранник, как заметила актриса, работал в органах госбезопасности и "был супермужчиной". Титова и Шевель собирались пожениться, возлюбленный планировал удочерить ребенка артистки от прошлых отношений.

За две недели до свадьбы, в 1997 году, жениха Людмилы Николаевны застрелили прямо в машине. Артистка считает, что убийство было заказным.

Шевель была беременна, когда узнала о смерти Титова. У звезды советского экрана случился выкидыш. На фоне трагедии актриса впала в затяжную депрессию. К жизни артистка вернулась благодаря друзьям погибшего жениха. Замуж Людмила Шевель больше не стремилась. Дочь Екатерину помогала воспитывать мама.

Около десяти лет назад родительница Шевель сломала шейку бедра. Актриса перестала сниматься, чтобы ухаживать за лежачей мамой. Три года назад родственницы Людмилы Николаевны не стало.

Дочь артистки, Екатерина, окончила театральный институт в Лондоне. 25-летняя наследница знаменитости после получения диплома вернулась в Россию. "В антрепризе со мной играет", – отметила Шевель. Актриса не поддерживает решение отпрыска вернуться на родину.