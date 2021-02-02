Подложила свинью: Мэнсона спровадили вон после обвинений известной актрисы

Звезда сериала "Мир Дикого Запада" Эван Рэйчел Вуд сделала заявление, которое, судя по всему, негативно отразится на карьере музыканта. Рокер Мэрилин Мэнсон теряет выгодные контракты.

По данным западных СМИ, после обвинений Вуд Мэнсона исключили из сериала "Американские боги" и шоу "Калейдоскоп ужасов". Более того, музыкальный лейбл Loma Vista Recording, занимавшийся последним альбомом рокера, отказался от работы с ним. Знаменитость просто-напросто спровадили вон.

Между тем сам Мэрилин Мэнсон слова актрисы Эван Рэйчел Вуд отрицает. Их он назвал "искажением реальности", дескать, ему подложили свинью.

Артист отметил, что его жизнь и творчество много лет находятся в центре внимания и являются предметом жарких споров. Между тем личные отношения он всегда строил по принципу согласия. Возлюбленные Мэрилина Мэнсона разделяли его взгляды. По словам рокера, правда в любом случае останется неизменной. Мэнсон заметил, что Вуд пытается "переписать историю".

Напомним, накануне актриса сериала "Мир Дикого Запада" Эван Рэйчел Вуд сообщила, что подвергалась насилию со стороны известного рок-певца Мэрилина Мэнсона. Знаменитости встречались в конце нулевых. По словам актрисы, она была очень юной, когда начались эти отношения. Мэнсон воспользовался ее неопытностью, "промыл ей мозг" и заставил во всем подчиняться. Ранее Эван Рэйчел Вуд говорила, что была изнасилована избранником, но тогда имени обидчика она не называла.