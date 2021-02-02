Банщикова из "Ищейки" рассказала о неожиданном звонке отца Урганта

Артистка пришла на шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Ведущий программы осыпал Анну Банщикову комплиментами. По словам Ивана Урганта, его 91-летняя бабушка, актриса Нина Ургант любит сериал "Ищейка".
Однажды Нина Николаевна позвонила Ивану. Артистка сообщила внуку, что в восторге от игры Анны Банщиковой в теленовелле. Телеведущий добавил, что его пожилая родственница – суровый критик. Понравиться Нине Ургант могут лишь единицы.
Банщикова была польщена вниманием знаменитого семейства к своей персоне. Актриса вспомнила о неожиданном звонке от отца Ивана. Однажды Андрей Ургант – папа телеведущего, связался со звездой "Ищейки". 64-летний артист хвалил игру Анны Банщиковой. По словам артистки, это было неожиданно и приятно. Иван Ургант предположил, что его отец и бабушка вместе смотрят сериал.
Напомним, Нина Ургант живет в Санкт-Петербурге. В 2011 году актрисе диагностировали болезнь Паркинсона. Знаменитость жаловалась на забывчивость и утомляемость. О Нине Николаевне заботится единственный сын Андрей от брака с коллегой по цеху Львом Милиндером.
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