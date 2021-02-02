Открылась его темная сторона: жена известного актера убита горем после секс-скандала с садомазохизмом

38-летняя модель Элизабет Чемберс не может отойти от шока. Она даже не догадывалась о нездоровых пристрастиях супруга, американской звезды кино и сериалов Арми Хаммера.

По словам манекенщицы, вот уже несколько недель она пытается собраться с мыслями. Элизабет хочет понять, что на самом деле происходит с отцом ее детей. Чемберс, живя много лет с Хаммером под одной крышей, не знала о его склонности к насилию.

"Я потрясена, убита горем и опустошена, мое сердце разбито", – рыдает модель.

Элизабет Чемберс старается следить за развитием событий, не поддаваясь при этом эмоциям. Ситуация, в которую попал ее супруг, просветила манекенщицу в некоторых деликатных вопросах. Чемберс поняла, что многого не знала о муже.

Элизабет поддержала всех жертв насилия и призвала пострадавших не пускать ситуацию на самотек и обратиться к специалистам. Жена Хаммера подчеркнула, что в ближайшее время не планирует более высказываться на эту тему, так как она для нее болезненна.

Отметим, по словам друга Элизабет, та слышала сплетни о похождениях супруга, но предпочитала им не верить. Как заявил приятель модели, у Арми была другая, темная сторона, о которой близкие даже не подозревали.

Хаммер и Чемберс разъехались в июле 2020 года. Ходили слухи, что актер не был верен избраннице. У пары двое маленьких детей.

Напомним, карьера актера Арми Хаммера висит на волоске. Знаменитость угодила в грязный скандал. Бывшая любовница сообщила прессе о его нездоровых сексуальных пристрастиях, дескать, тот любит садомазохистские развлечения. По ее словам, однажды во время извращенных постельных забав Хаммер пытался ножом вырезать свое имя на ее теле. Из-за шумихи Арми Хаммер потерял работу в сериале "Предложение" и фильме "Shotgun Wedding".