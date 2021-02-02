Семейная драма: звезда сериала "Склифосовский" молит о помощи

С женой Татьяной артист расстался в 2014 году. На расторжении брака настаивала супруга Максима Бобкова. К тому моменту у пары подрастала трехлетняя дочь Анастасия. Разводились Бобковы в суде. После долгих разбирательств супруги подписали мировое соглашение: ребенок остался жить с матерью, отцу же выделили определенные дни для встреч.
По словам звезды сериала "Склифосовский", Татьяна не дает ему видеться с ребенком. В 2017-м Максим Бобков потерял связь с наследницей - его номер был заблокирован в телефоне девочки.
Актеру приходится караулить бывшую жену, чтобы увидеть Анастасию. Максим уверен, что ребенка настраивают против него, девочку наказывают за проявление любви к отцу.
Звезда сериала "Склифосовский" пытается повлиять на экс-супругу законными методами. Татьяна, по его словам, более 20 раз привлекалась к административной ответственности за неисполнение решения суда.
5 февраля Максим Бобков появится в студии нового ток-шоу "Близкие люди". Он расскажет о семейной драме. Артист молит о помощи.
Программа выходит на телеканале "Россия 1". В студии ведущие Маргарита Грачева и Леонид Закошанский, а также адвокаты, психологи и другие гости помогут звезде сериала "Склифосовский" найти верное решение проблемы.
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