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Зовите вторую половинку: 5 романтичных сериалов ко Дню святого Валентина

Зовите вторую половинку: 5 романтичных сериалов ко Дню святого Валентина

Фото:West Coast Surfer/moodboard/www.globallookpress.com
День святого Валентина – атмосферный праздник и отличный повод вспомнить лучшие романтические истории. 14 февраля выпадает в этом году на воскресенье, и многие захотят провести этот день дома. Красивые и вдохновляющие сериалы о любви станут отличным досугом в день всех влюбленных. Поэтому зовите вторую половинку или друзей, чтобы вместе зарядиться настроением дня всех влюбленных!
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Притворщики (2016)

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Как далеко может зайти молодой человек, чтобы понравиться родителям своей девушки? У Юлии с Михаилом серьезные отношения, и вот наконец настал день знакомства с родителями. Проблема лишь в том, что мама героя давно умерла, а отец отбывает срок в тюрьме. Но, кажется, Михаил нашел выход: он решает нанять актеров, которые смогут сыграть его семью. Поверят ли в этот спектакль родители Юлии и сама девушка, или же это негативно отразится на отношениях героев?

Мужчины в деле (2012)

Ситком Марка Сендроуски нередко называют мужской интерпретацией "Секса в большом городе". Здесь тоже главные герои – четыре друга, которые пытаются разобраться в отношениях с противоположным полом. Майло – журналист в авторитетном журнале, его недавно бросила девушка. Конечно же, друзья сразу же приходят к нему на помощь, но получится ли у них вывести Майло из депрессии, когда у них самих не все гладко в личной жизни? Эту и другие многосерийные киноленты из подборки вы сможете посмотреть в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.

Фея тяжелой атлетики (2016)

Южнокорейский сериал, рассказывающий историю 20-летней девушки, занимающейся тяжелой атлетикой. За основу многосерийной киноленты была взята история жизни реальной спортсменки, имеющей титул чемпионки мира. Как известно, большой спорт отнимает огромное количество времени и сил, поэтому Ким Бок-чу еще ни разу была в отношениях. Все меняется, когда однажды девушку сбивает на велосипеде молодой человек, который при более близком знакомстве кажется ей очень симпатичным.

Колдовское озеро (2018)

Согласно легенде, та, кто упадет в колдовское озеро ночью, обречена на вечное одиночество. Когда Виктории было 17 лет, она случайно оказалась в озере в "ночь утопленницы". Девушка давно забыла об этом и сейчас строит успешную карьеру. Когда в город приезжает француз Анри, связанный с городской легендой, с Викторией начинают происходить жуткие и необъяснимые вещи. Сможет ли героиня противостоять проклятью и найти свою настоящую любовь?

Постучись в мою дверь (2020)

История молодой девушки Эды, которая мечтает учиться за рубежом на ландшафтного дизайнера. Однако в последний момент героиню лишают долгожданного гранта на обучение. С этого момента девушке приходится работать в цветочном магазине, чтобы накопить достаточно денег. Эда бы продолжила бы и дальше помогать тете в цветочном, если бы не познакомилась с привлекательным Серканом, который, кажется, готов оплатить учебу, но с одним условием: девушка должна притвориться его невестой.

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Автор: 12 февраля 2021, 22:00

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