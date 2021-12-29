Разводится: звезду "Постучись в мою дверь" обвиняют в распаде семьи известного спортсмена

Актриса турецких теленовелл прокомментировала слухи.

Звезду турецких сериалов "Постучись в мою дверь" и "Любовь, разум, месть" обвиняют в крахе семьи известного футболиста Хосе Эрнесто Соса. Аргентинец сейчас играет за турецкий клуб "Фенербахче".

36-летний спортсмен развелся с Каролиной Аллуралде после 18 лет совместной жизни. "Любовные отношения между нами закончились. Он отец моих дочерей, и мы друг друга уважаем", – сказала журналистам теперь уже экс-супруга футболиста.

Аллуралде подчеркнула, что с мужем рассталась без скандала. Между тем Каролина призналась, что длительное время до развода Хосе жил вдали от семьи – Соса занимался карьерой в Турции, а Аллуралде продолжала трудиться на родине.

Между тем месяц назад в турецких СМИ появились слухи об в интрижке Хосе Соса с 22-летней Мелисой Денгель. Поговаривают, что красавица-блондинка вскружила голову звезде спорта.

Звезда теленовеллы "Постучись в мою дверь" уже прокомментировала муссирующиеся сплетни. Мелиса призналась, что хорошо знакома с Хосе и является фанаткой "Фенербахче". Денгель отметила, что много раз была на матчах клуба. "Что касается романа – нет, это неправда", – подчеркнула актриса.

Напомним, ранее в распоряжении СМИ оказались фрагменты протоколов судебного разбирательства между Мелисой Денгель и ее отцом. Родителя актрисы осудили на 15 лет за ее изнасилование.