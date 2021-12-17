Вскрылись подробности состояния зверски изувеченного сына актера "Молодежки"

Актер поделился деталями в своем микроблоге. По его словам, 24-летнему сыну стало получше – уменьшились головные боли. Максим Дрозд сообщил, что на следующей неделе парню предстоит спиральная компьютерная томография головного мозга. Артист добавил, что Егор спал ночью хорошо, у него не было тошноты.
Отметим, Максим Дрозд поведал о трагедии 12 декабря. Тогда молодого человека госпитализировали. Актер сериала "Молодежка" отмечал, что его сын в тяжелом состоянии. Он призывал молиться за его здоровье.
Напомним, ранее в одном из столичных баров на Егора напал неизвестный и жестоко его избил. В результате парень упал и сильно ударился головой. Медики нашли у наследника знаменитости тяжелые травмы: ушиб мозга, субдуральное кровоизлияние, закрытую травму черепа с переломом основания и еще трех близлежащих костей. По словам врачей, у Егора контужена левая лобная доля мозга.
По факту нападения возбуждено уголовное дело. Ведутся поиски нападавшего. Напомним, Егор родился в браке Максима Дрозда с мастером спорта по плаванию Анастасией Бровкиной.