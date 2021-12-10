Звезда сериала "Рассказ служанки" родила и уже показала волосатого малыша

39-летняя Ивонн Страховски вновь стала мамой. О пополнении в семье звезда сериалов "Рассказ служанки" и "Декстер" сообщила в личном инстаграм-аккаунте. Пол и имя младенца Ивонн пока решила оставить в тайне.
Знаменитость уже показала кроху в соцсети. На опубликованном Страховски фото малыш лежит на ее плече. На голове чада знаменитости копна черных волос.
"Ангел присоединился к нашему миру на прошлой неделе", – написала под снимком Ивонн. Артистка отметила, что ее семья с нетерпением ждала появления крохи. Кроме того, Страховски призналась младенцу в любви.
Отметим, беременность звезда сериалов Ивонн Страховски рассекретила летом, когда пришла на премьерный показ картины "Война завтра". Черное облегающее платье подчеркивало подросший живот красавицы-блондинки.
Напомним, Ивонн Страховски четыре года счастлива в браке с коллегой по цеху и продюсером Тимом Лоденом. Самые известные работы мужа знаменитости – сериалы "Чак" и "Необычная семья". В 2018-м у звезд появился первенец – сын Уильям.
До свадьбы Ивонн Страховски и Тим Лоуден встречались шесть лет. Бракосочетание пары было тайным.