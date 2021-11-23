С вышвырнутого из сериала на фоне грязного секс-скандала Кевина Спейси требуют 31 миллион долларов

62-летний американский актер Кевин Спейси обязан выплатить компенсацию создателям многосерийной ленты "Карточный домик". Медиакомпания MRC, которая снимала картину для стримингового сервиса Netflix, ждет от звезды 31 миллион долларов.
Суд обязал Кевина Спейси раскошелиться еще в прошлом, 2020 году, но обнародовано решение Фемиды было только сегодня. Актера признали виновным в нарушении условий договора.
Несколько лет назад Кевин Спейси оказался в центре секс-скандала. Знаменитость обвинили в грязных приставаниях к молодым мужчинам. 20 человек назвали себя пострадавшими от действий Спейси. Сообщалось также, что домогательства от Кевина Спейси терпели некоторые его коллеги из "Карточного домика". Кроме того, актер Энтони Рапп заявил, что был изнасилован звездой кино в 14-летнем возрасте.
На фоне шумихи MRC и Netflix уволили Спейси из "Карточного домика", а затем обратились с иском в суд. В своем заявлении создатели сериала сообщили, что из-за действий актера потеряли миллионы долларов. Авторам картины пришлось переписать сценарий и уменьшить количество эпизодов с 13 до восьми. Медиакомпания утверждает, что актер нарушил политику студии. Кевин Спейси, в свою очередь, не считает себя виновным в нарушении условий договора.
Стоит отметить, что все дела против Кевина Спейси, дошедшие до суда, в итоге развалились. Некоторые пострадавшие отозвали свои заявления, ряд исков отменил прокурор из-за недостаточности улик или истечения срока давности.