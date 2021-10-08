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Сериалы
Известный актер отутюжил снимавшего его дочь фотографа

Известный актер отутюжил снимавшего его дочь фотографа

Артист не в первый раз бьет папарацци.
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Звезда сериала "Настоящий детектив" Вуди Харрельсон подрался с фотографом. Потасовка произошла на крыше гостиницы "Уотергейт", что в Вашингтоне.

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Накануне в 11 вечера в полицию округа Колумбия поступило сообщение о драке в одном из отелей. Прибывший на место происшествия наряд обнаружил на крыше гостиницы нескольких человек, известного актера Вуди Харрельсона и его дочь.

Стражам порядка удалось выяснить, что конфликт произошел после того, как Харрельсон попросил фотографа не снимать его и дочь. Артист требовал удалить уже созданные кадры с карты памяти.

Фотограф находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому отреагировал на просьбу агрессивно. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля – мужчина набросился на артиста и попытался схватить его за шею. Харрельсон нанес оппоненту ответный удар.

По словам очевидцев, первым руки распустил фотограф. Полиция расценила действия звезды сериала "Настоящий детектив" как самооборону. Снимавшего артиста мужчине уже предъявили обвинения.

Отметим, это не первый раз, когда Вуди Харрельсон отутюжил папарацци. В 1995 году артист избил репортеров, которые преследовали его семью. Тогда знаменитость отделалась штрафом.

В 2006 году Харрельсон вместе с телохранителем напал на фотографа, сломал его видеокамеру и пытался задушить. В 2009-м Вуди набросился на папарацци в здании аэропорта. Фотограф следовал за актером и его 12-летней дочкой. Полицейским артист заявил, что принял репортера за зомби, мол, пытался обезвредить нежить.

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Фото: R. Tscherwitschke / CHROMORANGE / www.globallookpress.com
Автор: 8 октября 2021, 13:54 Источник: NBC Washington ✓ Надежный источник
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