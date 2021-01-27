Отобрали вещи и телефон: сбежавшую звезду сериала "Чики" посадили под замок в Мексике

Российской знаменитости пришлось ночевать в аэропорту. Сотрудники пограничной службы не выпускали ее из знания. До этого у Алены Михайловой отобрали все личные вещи и мобильный телефон. Артистку заставили семь часов ждать в изолированной комнате. "Но зато покормили", – отметила знаменитость.
На следующий день полицейские посадили Алену Михайлову на самолет. По словам артистки, стражи порядка сопровождали ее как настоящего преступника.
"Впервые у меня аннулировали годовую визу", – поведала актриса сериала "Чики". Звезде даже пришлось вырвать разрешительный документ из паспорта, так как он вызывал подозрение у местных представителей власти.
Михайлову дважды пытались депортировать из Мексики. Также в стране ацтеков звезду "Чик" искусали клещи.
Впрочем, несмотря на череду неприятностей, отпуском Алена Михайлова довольна. Артистка смогла сбежать из хмурой Москвы к океану. Местная природа восхитила артистку своей красотой. Знаменитость с удовольствием знакомится с флорой и фауной чужого континента. Михайлова впервые увидела плавающих китов и стаи птиц, превращающихся в полете в единый организм.
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