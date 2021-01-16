Начнется светлая полоса: Екатерину Волкову призывают держаться

В 2020 году актриса так и не смогла решить вопрос с наследством экс-мужа, писателя и политика Эдуарда Лимонова. Екатерине Волковой и ее детям, Богдану и Александре, остались рукописи и архивы литературного деятеля. Пока труды Лимонова находятся в руках третьих лиц. Артистка собирается получить исключительное право на творческое наследие умершего супруга, правда, пока в этом вопросе у нее не было особых подвижек. Ведический астролог Анна Гехман считает, что Екатерине Волковой не стоит сдаваться, ведь скоро у нее начнется светлая полоса.

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