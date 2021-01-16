Начнется светлая полоса: Екатерину Волкову призывают держаться

Луна в Деве даст человеку аналитические способности, таланты в коммерческой деятельности, умения во всем находить выгоду. Такие люди хорошо работают руками. У них есть талант в литературе и садоводстве. Они любят порядок во всем.
Луна в Деве в соединении двух малефиков – вредителей Марса и Сатурна. Это очень тяжелое соединение двух врагов, которое создает постоянную борьбу с самим собой в сознании человека. У такого человека очень сложный характер.
Марс – энергия, стремление, борьба, агрессия, импульсивность, желания. Марс – это молодой полный сил воин. Сатурн же наоборот – аскетизм, старость, строгость, медлительность, трудности и пессимизм. Сатурн - это умудренный опытом старик. Такие люди очень амбициозны и считают, что на них возложена великая миссия, но Сатурн не дает им возможности двигаться вперед. Им сложно достигать поставленных целей, так как Сатурн все время их тормозит. Человеку придется всю свою жизнь много работать над собой. Юпитер в Весах, управителем которого является Венера, наделит человека творческими способностями, они открыты новым идеям, всегда и во всем ищут компромисс, их кредо – справедливость.
Солнце с Меркурием в соединении – йога богатства, дает человеку материальные блага и процветание, однако это не очень хорошо сказывается на личной жизни натива. Так же присутствие здесь ретроградной Венеры, которая заставляет человека себя странно вести, постоянно сомневаться, анализировать отношения. Все это отразится на личной жизни. Такие люди перфекционисты и это будет давать поражения в каждой сфере жизни. Раху в Близнецах даст много общения и выгоду от этого общения, Кету в Стрельце – победу любой ценой. Это человеку знакомо из прошлых жизней, то, что человек может делать лучше всего – добиваться целей!
2021 год принесет Екатерине Волковой переживания по поводу ее дочери, а так же волнения относительно ее избранника. Могут быть так же беспокойства связанные с вложениями в ценные бумаги. Однако все эти опасения и переживания напрасны. Все уже скоро разрешится наилучшим для Екатерины образом. В творчестве может появиться желание что-то изменить.
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