Звезда сериала "Сваты" Добронравов о любви народа: Палка о двух концах

Тем не менее, Федор Добронравов считает, что популярность у аудитории – "палка о двух концах". Из-за народной любви многие артисты превращались в актеров одной роли.
"Взять хотя бы Вячеслава Тихонова с его Штирлицем", – заметил Федор Добронравов. Также звезда сериала "Сваты привела в пример актера Бориса Бабочкина, который запомнился зрителю только как исполнитель роли Чапаева.
Знаменитость подчеркнула, что на судьбу не жалуется. Федор Добронравов считает, что самые лучшие роли у него еще впереди.
Добронравов не скрывает, что болен работой. Ради того, чтобы играть на сцене и сниматься в кино, артист многое вытерпел. Например, безденежье. В 1990-м актеру пришлось мыть полы в Третьяковской галерее, зарабатывая на хлеб.
"Той зарплаты, которую я получал в театре, не хватало катастрофически, у меня к тому времени было уже двое детей", – признался актер сериала "Сваты".
В сложные минуты Федора Добронравова поддерживала супруга. По словам звезды сериала "Сваты", жена взяла на себя все домашние дела, занималась воспитанием сыновей. "Дала мне возможность заниматься только профессией. Я очень благодарен ей за это", – поведал актер сериала "Сваты".
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