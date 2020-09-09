Стася Милославская сообщила о расставании с Александром Петровым

В ноябре 2019 года артисты перестали скрывать отношения. Милославская и Петров вышли вместе в свет, подтвердив тем самым слухи о романе.
Спустя время Стася и Александр отправились в Нью-Йорк, где актер представлял фильм "Текст" на фестивале. Новый год знаменитости встречали в Таиланде. Парочка отдыхала на берегу океана и делилась романтическими снимками в соцсетях.
Самоизоляция из-за пандемии коронавирусной инфекции сблизила Стасю Милославскую и Александра Петрова. Знаменитости стали жить вместе. Более того, артисты завели кошечку, о которой теперь вместе заботятся. Питомца Стася и Александр назвали Саманта.
К сожалению, на днях влюбленным пришлось разлучиться. Петров, судя по всему, уехал на съемки. О расставании с избранником сообщила сама актриса в личном микроблоге.
"Улетел, но обещал вернуться", – написала артистка.
Подписчики поддержали Милославскую, которая скучает по любимому. "Не грустите. Время быстро пролетит...", "Вернется и с подарками даже!", "Какая вы классная пара", – отмечали пользователи Сети.
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