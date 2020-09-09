Максима Матвеева в образе Шерлока Холмса жестко высмеяли

В Сети появился трейлер нового сериала "Шерлок в России". Главные роли в теленовелле исполнили Максим Матвеев и Константин Богомолов. Двухминутный ролик вызвал жаркие споры в Сети.

Картина будет выходить на видеоплатформе START с 22 октября. На официальном канале сервиса на "Ютуб" уже появился официальный трейлер "Шерлока в России".

В двухминутном ролике известный сыщик в исполнении актера Максима Матвеева прибывает в Российскую Империю. Шерлок Холмс снимает комнату у доктора Карцева, которого сыграл Владимир Мишуков. Вместе герои идут по следу маньяка Джека Потрошителя. Также в трейлере картины "Шерлок в России" можно увидеть Константина Богомолова, Ирину Старшенбаум и Павла Майкова.

С момента публикации, 7 сентября, видеоролик уже посмотрели 25 тысяч раз. Видео собрало почти две сотни комментариев. Трейлер вызвал у пользователей Сети бурю эмоций.

Зрителей зацепил саундтрек, звучащий на фоне. Создатели сопроводили ролик кавером на песню Бритни Спирс "Toxic" от коллектива 2WEI.

"Господи, кто выбирал саундтрек для трейлера? Ремикс Toxic Бритни Спирс в сериале про Шерлока? Серьезно?😂(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Саунд под Бритни Спирс – Токсик Спасибо, что продолжаете поражать меня..." – рассуждали пользователи Сети.

Аудитория в большинстве своем встретила ролик холодно. Отмечалось, что тема сериала замусоленная. Дескать, героя рассказов Артура Конан Дойла можно увидеть в каждом третьем фильме.

Также зрители высмеивали актера Максима Матвеева, который практически стал мемом после выхода обзора видеоблогера BadComedian на фильм "Союз спасения". Напомним, блогер обратил внимание на то, что почти в каждом интервью о картине Максим Матвеев говорит, про "красивых мужиков в форме".

К слову, были и те, кто заступался за картину и ее создателей. "Не так же плохо выглядит Почему вы все даже шанса проекту не даете? Не пойму Больше всего Рок версия Токсик – от Спирс улыбнула в российском сериале", "После Триггера я готов в Матвеева где угодно поверить. Ну и Ира Старшенбаум тоже везде жжет) А к новому Холмсу я всегда готов, так что ждем)", - писали интернет-пользователи.