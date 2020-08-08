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Сериалы
Актриса Ирина Горбачева рассекретила свой заработок

Актриса Ирина Горбачева рассекретила свой заработок

Ирина Горбачева. Фото: Genrietta Peryan/www.globallookpress.com
Популярная актриса рассказала, сколько она зарабатывает. Финансовое положение позволяет ей делать дорогие покупки.
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По словам Ирины, за день киносъемок она получает от ста до трехсот тысяч рублей. За неделю актерской деятельности она может заработать один, а то и два миллиона рублей. Доход зависит от стоимости проектов, в которых снимается Горбачева.

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На деньги за работу над ролью в сериале "Чики" звезда приобрела подержанный Land Rover. Этой иномаркой она активно пользуется для передвижения.

Сначала сериал "Чики" не получил нужного финансирования и в нем актриса снималась бесплатно. Для запуска проекта ей даже пришлось вложить собственные средства.

Доход Ирины не ограничен работой в кино. Хорошую прибыль ей приносят посты в Инстаграм. За каждый пост рекламного характера она получает $3000-5000 тыс.

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Публикация от Ирина Горбачева (@irina_gorbacheva)

Ирина призналась, что не гонится за легкими деньгами и отдаёт предпочтение качественным проектам. Звезда считает, что проработка глубоких ролей приносит гораздо большую финансовую пользу, чем быстрые способы заработка.

Напомним, Горбачева заявляла о том, что съемки картины "Чики" полностью завершены. Актриса написала поклонникам, что второго сезона не будет.

Автор: 8 августа 2020, 17:55 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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