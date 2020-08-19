Защищающую Ефремова подругу заподозрили в поставке ему наркотиков

Артист проходит свидетелем по делу о сбыте наркотиков. Следствие полагает, что запрещенные вещества Михаилу Ефремову поставляла его подруга, ресторатор Татьяна Беркович.

По словам сотрудников правоохранительных органов, расследование дела о наркотиках, которое возбудили после скандального ДТП с участием артиста, все еще продолжается. Сейчас следствие проверяет причастность Татьяны Беркович к сбыту запрещенных веществ. Женщина находится в статусе подозреваемой.

Отметим, ранее по этому делу уже допросили Михаила Ефремова. Актер отказался говорить что-либо.

Добавим, что Татьяна Беркович выступала свидетелем защиты в Пресненском суде Москвы, где состоялось очередное заседание по делу о нашумевшей смертельной аварии в центре Москвы. Во время слушания женщина устроила перепалку с адвокатом стороны обвинения Александром Добровинским.

Общаясь с журналистами у здания суда, Татьяна Беркович сообщила, что одной из первых приехала на место ДТП. Она заглядывала в машину Ефремова, видела его раны. Актер заставил ее ехать в больницу к пострадавшему Сергею Захарову. В клинике она встретила начальника потерпевшего, а также его сожительницу Ирину Стерхову.

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в центре столицы. В результате погиб сотрудник курьерской службы Сергей Захаров. Экспертиза нашла в крови артиста алкоголь в высоких дозах и наркотики.