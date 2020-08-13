Любовные похождения звезды "Убойной силы" Андрея Федорцова: романы с иностранками и внебрачные дети

13 августа звезде сериала "Убойная сила" исполняется 52 года. Несмотря на невысокий рост (160 сантиметров) актер Андрей Федорцов пользуется невероятным успехом у женщин. В биографии знаменитости много красочных романов.

Первым серьезным увлечением Андрея стала девушка из Японии по имени Кейко. Артист познакомился с красавицей у дверей Малого драматического театра, где в те годы служил электриком. Кейко хотела передать презент одному из артистов. Иностранка очень хорошо говорила по-русски. Федорцов рискнул и пригласил ее на свидание.

Андрей и Кейко встречались год. Отношения закончились болезненно. Девушке пришлось вернуться на родину. У нее умерла мать, и кому-то надо было ухаживать за отцом. Спустя годы японка разыскала возлюбленного из России, но было слишком поздно.

Была в жизни звезды сериала "Убойная сила" еще одна зазноба из-за рубежа. В Театре Комедии Федорцов познакомился с Келли из Англии. Блондинка прибыла в Россию, чтобы выучить язык. Этот роман артиста продлился несколько лет. Андрей какое-то время жил в Манчестере, даже познакомился с родителями Келли. Мама и папа девушки предлагали россиянину перебраться к ним на ПМЖ, но тот отказался. Со временем отношения сошли на нет. "Периодически она присылает мне письма по мейлу", - сказал актер.

В 90-е Андрей Федорцов занялся бизнесом. В собственный магазин артист нанял девушку Марию. Новая сотрудница быстро очаровала знаменитость. В 2000-м избранница родила звезде сына, которого назвали Михаил. Мать своего первенца актер в ЗАГС так и не отвел, пара рассталась. "Если нет чувств, то надо расходиться", – рассуждает Федорцов.

Следующей избранницей знаменитости стала 18-летняя Катя. Девушка была давней знакомой артиста, он помнил ее еще ребенком. Красавица приехала в Санкт-Петербург поступать в экономический университет. Через год после начала романа студентка родила от артиста дочь Варю. Когда чувства потеряли новизну и угасли, Федорцов вернулся к холостяцкой жизни. Уходя артист оставил дочери квартиру.

Впервые стать чьим-то законным мужем Андрей Федорцов решился только в 45 лет. Звезда сериала "Убойная сила" зарегистрировала отношения с выпускницей Мухинского художественного училища Екатериной. Артист не скрывает, что в супругу влюбился с первого взгляда. По словам актера, при первой встрече у него ноги подкосились.

В браке у Федорцова родились две дочки: Ксения и Дарья. Супруга артиста не скрывает, что хотела бы стать матерью еще раз.