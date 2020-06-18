Звезде американских сериалов Дэнни Мастерсону грозит 45 лет тюрьмы

В отношении звезды сериалов "Шоу 70-х", "Красавцы", "Дорогой доктор" и "Белый воротничок" возбудили уголовное дело. Актер Дэнни Мастерсон обвиняется в изнасиловании трех женщин.

По версии следствия, предполагаемые преступления были совершены в период с 2001-го по 2003-й. На момент происшествия двум возможным жертвам действий Дэнни Мастерсона было 23 года, а третьей 28 лет.

Потерпевшие уверяют, что эпизоды с изнасилованиями случились в доме актера в Голливуде. О неподобающих действиях знаменитости заявили пять женщин, однако правоохранительные органы смогли доказать только три случая.

Если вина Мастерсона будет доказана, ему грозит 45 лет тюремного заключения. Отметим, что полиция арестовала артиста, однако он вышел под залог. За возможность ожидать суда дома знаменитость заплатила 3,3 миллиона долларов.

Адвокат Дэнни Мастерсона уже выступил с заявлением. Том Месеру настаивает на невиновности знаменитости. По словам юриста, артист и его семья в шоке. Родственники актера не верят в обвинения и надеются, что правда восторжествует.