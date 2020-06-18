Скандальный роман звезды "Великолепного века" Беррак Тюзюнатач подошел к концу

Звезда сериала "Великолепный век" переживает из-за очередного разрыва отношений. Беррак Тюзюнатач отправилась на курорт, чтобы залечить душевные раны.

Накануне в турецкой прессе появилась информация о расставании актрисы Беррак Тюзюнатач и бизнесмена Берка Суябатмаза. По слухам, отношения знаменитостей прекратились буквально на днях.

Соцсети Беррак и Берка косвенно доказывают это: экс-возлюбленные удалили совместные снимки из аккаунтов. Роман звезды сериала "Великолепный век" продлился всего восемь месяцев.

Отношения Тюзюнатач и Суябатмаза начались со скандала: актриса увела бизнесмена из семьи. Предприниматель был женат на известной в Турции телеведущей Бурджу Эмерсой.

Некоторое время звезда "Великолепного века" была тайной любовницей Суябатмаза. Когда предприниматель развелся, артистка стала его официальной спутницей.

Добавим, что Беррак Тюзюнатач не в первый раз положила глаз на чужого мужа. В 2015 году звезда "Великолепного века" разрушила брак коллеги по цеху Айтен Аслы Энвер, закрутив роман с ее супругом Бирканом Сокуллу.

Они встречались несколько лет. Ходили слухи, что Беррак и Биркан собираются зарегистрировать отношения, но этого так и не случилось.

Сейчас Беррак Тюзюнатач нежится на одном из комфортабельных курортов Турции. Компанию звезде сериала "Великолепный век" составляют друзья. Ходят слухи, что артистка взяла отпуск, чтобы восстановиться после болезненного расставания.