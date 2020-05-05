Звезду сериала "Кухня" госпитализировали в Москве

Сергей Лавыгин попал в одно из столичных медучреждений после несчастного случая. 39-летний актер упал и сильно ударился головой около своего дома.
Как пишет "СтарХит", инцидент произошел в понедельник вечером. После происшествия Сергея сразу же отвезли в клинику, где его обследовали врачи. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В настоящее время он находится под наблюдением специалистов. О состоянии артиста не сообщается.
Сергей Лавыгин снимался в сериале "Кухня" в роли повара Арсения Чуганина с 2012 года. Он также принял участие в спин-оффах телеэпопеии, таких как "Кухня в Париже", "Отель Элеон", "Кухня. Последняя битва" и "Кухня. Война за отель". Также актер сыграл роль дяди Толи в российских комедийных фильмах "Горько!" и "Горько! 2".
25 января 2020 года Лавыгин женился на актрисе Марии Луговой. Ее телезрители могли видеть в таких сериалах, как "Мурка", "Охота на дьявола" и "Лучше, чем люди".
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