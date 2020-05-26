Актриса Инна Королева раскрыла детали съемок седьмого сезона "Сватов": Меня там будет мало

Артистка Инна Королева сказала пару слов о съемках седьмой части сериала "Сваты". По словам звезды, в финальном сезоне ее героине выделили мало экранного времени.

В популярном ситкоме Инна Королева исполняет роль Маши, дочери героя Ивана Будько. По словам артистки, лично она на съемочную площадку сериала "Сваты" больше не вернется. Все сцены с ее участием уже сняты. "Меня там будет мало", – поделилась знаменитость.

Королева рассказала о личной жизни. Знаменитость отметила, что ей уже 44 года, и на данный момент она в разводе. Старшей дочери артистки скоро исполнится 18 лет. Также у звезды сериала "Сваты" подрастает маленький сын. Напомним, бывший супруг Инны Королевой артист Петр Иващенко.

Также выяснилось, что Королева родилась и до семи лет жила в Павлодаре. Какое-то время Инна и ее семья провели в Белоруссии. Когда будущей звезде исполнилось 14, она поехала в Москву.

Артистка сериала "Сваты" опровергла распространенное мнение о том, что она когда-то жила в Киеве. В столице Украины Инна только снималась.

Напомним, седьмой сезон станет для сериала "Сваты" завершающим. По некоторым данным, на экраны картина выйдет не раньше 2021 года. Киношники уже начали работу над финалом теленовеллы. В феврале 2020 года были сняты все зимние сцены. На время карантина работа над летними эпизодами приостановлена.