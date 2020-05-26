Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

"Я поговорила с Костей": певица объявила об уходе от Меладзе
Обнародованы сроки снятия карантина в Москве
Повзрослевшая Полищук из "Сватов" превратилась в настоящую красавицу
Полину Гагарину попросили больше не петь
Беременная Собчак испугалась остаться одна
партнеры
Вторник
26 мая
Лента новостей
17:41
Яна Рудковская умудрилась хорошо заработать на негативе завистников
17:34
Гораздо моложе Энистон! Питту приписывают роман с известной красоткой
17:24
Онкобольная дочь экс-солиста группы "На-На" выставила напоказ большую грудь
17:22
Известный врач описал сценарий второй волны коронавируса в России
17:21
Названо число умерших от коронавируса российских медиков
17:01
Запашный встал на сторону заявившего о "чудовищном положении" артистов Пригожина
16:58
В центре Москвы обнаружили тело генерал-майора ФСБ
16:52
На Украине возбудили дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена
16:50
Внезапный арест: бывший муж насолил похожей на Заворотнюк любовнице Жигунова
16:32
Подросший сын Михаила Круга стал его копией
16:28
Актриса Инна Королева раскрыла детали съемок седьмого сезона "Сватов": Меня там будет мало
16:16
"Мой сумасшедший мальчик": Лобода показала мужчину
16:14
Дума рассмотрит законопроект о преподавании студентов в школах
16:12
Гороскоп на сегодня, 27 мая 2020 года
16:07
Под Петербургом самолет совершил аварийную посадку
16:04
Коронавирус в России спровоцировал коллапс в сфере ЖКХ
15:55
Раскрыт пол четвертого ребенка Эрнста
15:53
Миллионер из проекта "Остров героев" Сергей Косенко просится на шоу "Холостяк"
15:46
Представитель Влада Лисовца отреагировала на слухи о его заражении коронавирусом
15:34
Малахов закружил в танце страстную красотку
15:33
Сын объявил причину развода Леонида Якубовича
15:25
Максим Лагашкин сыграл маму главной героини в новом проекте "Зона дискомфорта"
15:18
Под Москвой посетителя магазина обокрали почти на 300 тысяч рублей
15:15
Путин: Россия прошла пик коронавируса
15:11
"Приказываю начать подготовку": Путин назвал дату парада Победы в Москве
14:56
Россиянам повысят пенсию: в ПФР назвали размер прибавки
14:52
"На душе вообще фигово": дочь Волочковой взвыла на карантине
14:49
Степаненко кусает локти: Петросян завалил молодую жену роскошными подарками
14:47
"Болтается, как г*** в проруби": Водонаева раскрыла настоящую причину развода Гагариной
14:44
В The Washington Post озвучили угрозу Зеленскому
14:37
"Я так хочу увидеть": Агутин откровенно о морщинах 51-летней Варум
14:34
"Ходила с опухшими глазами": дочь откровенно о зверствах Эдуарда Успенского
14:11
Оставшийся без работы Басков снизошел до рекламы презервативов (видео)
14:08
Бывший министр энергетики России скончался из-за коронавируса
13:54
В Подмосковье мужчина до смерти забил маленького упавшего с лестницы сына
13:47
"Голодающему" мужу Королевой предложили работу доярки
13:44
"В меня вставили чип": Литвинова шокировала странными суждениями
13:42
Звезда сериала "Деффчонки" Галина Боб вспомнила первое свидание с мужем: Свекла летела из моего рта во все стороны
13:42
Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 мая 2020
13:35
Брутальный красавец утешил сбежавшую от мужа Агату Муцениеце
13:25
В Минздраве России рассказали о соотношении пьющих мужчин и женщин
13:21
"Ходишь, как обезьяна!": недовольная Пугачева отчитала помощницу
13:12
Не удержится до конца года: украинцы ищут замену Зеленскому
12:54
Почему COVID-19 опаснее свиного гриппа: мнение врача
12:54
Фото голого Джигарханяна стало сенсацией в Сети
12:53
Актриса Мария Луговая рассказала о непростых съемках в сериале "Журавль в небе": Прыгала с высоты в реальной экипировке
12:50
"Она разрушает семью": знаменитый актер кинулся с обвинениями на бывшую жену
12:49
"Просто кинули": несчастье Марии Порошиной заставило россиян переживать
12:17
Пуговка из "Папиных дочек" стала совсем взрослой
12:16
В Киеве заявили о желании Путина забрать южные области Украины
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Положение бедственное: обнищавшая вдова Караченцова едва сводит концы с концами
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Свадьба будет! Стало известно о больших переменах в жизни Бузовой
Бузова призналась в страхе: Никогда не забуду первый выход на сцену
Жена Петросяна отреагировала на оскорбительные слова Степаненко
"Ему очень обидно": помощник Бориса Моисеева об Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте
Сериалы
Актриса Инна Королева раскрыла детали съемок седьмого сезона

Актриса Инна Королева раскрыла детали съемок седьмого сезона "Сватов": Меня там будет мало

Инна Королева. Фото: "Сваты-5" (2011)
Артистка Инна Королева сказала пару слов о съемках седьмой части сериала "Сваты". По словам звезды, в финальном сезоне ее героине выделили мало экранного времени.
прочитано 387 раз

В популярном ситкоме Инна Королева исполняет роль Маши, дочери героя Ивана Будько. По словам артистки, лично она на съемочную площадку сериала "Сваты" больше не вернется. Все сцены с ее участием уже сняты. "Меня там будет мало", – поделилась знаменитость.

ПО ТЕМЕ

Николай Добрынин недолюбливает своего героя в сериале "Сваты"

Узнавший о появлении долгожданной дочери Николай Добрынин из "Сватов" долго молился

Сваты – 7 сезон (сериал)

Королева рассказала о личной жизни. Знаменитость отметила, что ей уже 44 года, и на данный момент она в разводе. Старшей дочери артистки скоро исполнится 18 лет. Также у звезды сериала "Сваты" подрастает маленький сын. Напомним, бывший супруг Инны Королевой артист Петр Иващенко.

Также выяснилось, что Королева родилась и до семи лет жила в Павлодаре. Какое-то время Инна и ее семья провели в Белоруссии. Когда будущей звезде исполнилось 14, она поехала в Москву.

Артистка сериала "Сваты" опровергла распространенное мнение о том, что она когда-то жила в Киеве. В столице Украины Инна только снималась.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ��Звезды Сватов�� (@zvezdi_svatov)

Напомним, седьмой сезон станет для сериала "Сваты" завершающим. По некоторым данным, на экраны картина выйдет не раньше 2021 года. Киношники уже начали работу над финалом теленовеллы. В феврале 2020 года были сняты все зимние сцены. На время карантина работа над летними эпизодами приостановлена.

Автор: 26 мая 2020, 16:28 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Не удержится до конца года: украинцы ищут замену Зеленскому
В Киеве заявили о желании Путина забрать южные области Украины
Бизнес на крови: раскрыта преступная деятельность Порошенко в Донбассе
У Лукашенко появился реальный конкурент на президентских выборах

Шоу-бизнес

Онкобольная дочь экс-солиста группы "На-На" выставила напоказ большую грудь
Запашный встал на сторону заявившего о "чудовищном положении" артистов Пригожина
Внезапный арест: бывший муж насолил похожей на Заворотнюк любовнице Жигунова
Подросший сын Михаила Круга стал его копией

Проишествия

Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок
Мать убитой историком Соколовым студентки впервые рассказала о ее страшных муках
Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Фото голого Джигарханяна стало сенсацией в Сети

Мужчина показал себя во всей красе
Шоу-бизнес

"Я так хочу увидеть": Агутин откровенно о морщинах 51-летней Варум

Артист обратился к супруге
Шоу-бизнес

"Голодающему" мужу Королевой предложили работу доярки

Подмосковный фермер готов взять артистов на работу
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 мая 2020

Мир замер в ожидании изобретения вакцины

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 27 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 26 мая 2020 года
Совет на выходные 23-24 мая 2020 года
Гороскоп на выходные, 23-24 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами
"Очень волнительное событие": коронавирус доставил хлопот Загитовой
"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+