"Третьесортный актеришка с противной мордой": Цыганова гонят тряпками от Снигирь

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов – негармоничная пара. Так считает скандальный блогер Лена Миро.

Снигирь и Цыганов вместе уже более четырех лет. Пара сочеталась браком тайно, у артистов есть общий сын Федор. Личную жизнь знаменитости стараются не афишировать, что неудивительно, ведь ради Юлии Евгений оставил сожительницу и семерых детей.

Лену Миро выбор артистки поражает. По мнению обозревательницы, рядом с великолепной женщиной находится "третьесортный актеришка с противной мордой".

Блогер считает, что такие пары очень характерны для России. В нашей стране женщины в большинстве своем привлекательны, а мужчины, наоборот, не выдерживают никакой критики.

Миро добавила, что за рубежом Цыганов мог бы рассчитывать только на отношения с "облезлой свиньей". Мол, его надо гнать тряпками от Юлии. "В лучших российских традициях рядом с красавицей находится хмырь", – рассудила Лена.