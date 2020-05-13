"Третьесортный актеришка с противной мордой": Цыганова гонят тряпками от Снигирь

Снигирь и Цыганов вместе уже более четырех лет. Пара сочеталась браком тайно, у артистов есть общий сын Федор. Личную жизнь знаменитости стараются не афишировать, что неудивительно, ведь ради Юлии Евгений оставил сожительницу и семерых детей.
Лену Миро выбор артистки поражает. По мнению обозревательницы, рядом с великолепной женщиной находится "третьесортный актеришка с противной мордой".
Блогер считает, что такие пары очень характерны для России. В нашей стране женщины в большинстве своем привлекательны, а мужчины, наоборот, не выдерживают никакой критики.
Миро добавила, что за рубежом Цыганов мог бы рассчитывать только на отношения с "облезлой свиньей". Мол, его надо гнать тряпками от Юлии. "В лучших российских традициях рядом с красавицей находится хмырь", – рассудила Лена.
Отличным вариантом для Юлии Снигирь, по мнению обозревательницы, мог бы стать британский актер Джуд Лоу. Звезды вместе снимались в сериале "Новый папа" режиссера Паоло Соррентино. Лена Миро сравнила фотографии российской артистки и заморской знаменитости и пришла к выводу, что они составили бы потрясающую пару.
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