Звезда сериала "Бывшие" рассказала о зависимости

По словам Волковой, ее персонаж тоже имеет зависимость: она страстно влюблена. Ольга не представляет жизни без своего избранника. Появление соперницы Яны выбивает героиню из колеи. Пытаясь удержать возлюбленного, она решается на ужасные поступки.
Татьяна уверена, что Ольга потеряла самоуважение. Она не чувствует себя самостоятельной личностью.
Звезда сериала "Бывшие" подчеркнула: говоря о зависимости, многие подразумевают пристрастие к алкоголю и наркотикам, однако все намного сложнее. Люди могут быть зависимы от чего угодно. Одним необходимы компьютерные игры, вторым – адреналин, третьим – отношения.
Сериал "Бывшие" транслируется на ТНТ с 20 апреля. Ленту можно смотреть онлайн по подписке на видеосервисе START.
Сюжет картины строится вокруг Яны Мироновой – девушки из очень богатой семьи. Она зависима от наркотиков, поэтому оказалась в реабилитационном центре. В клинике красавица знакомится с психологом Ильей. Эта встреча влияет на судьбу героев.
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