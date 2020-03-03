В сериале "След" нашли отсылку к скандальному делу Голунова

В анонсе нового эпизода криминальной теленовеллы Пятого канала "След" заметили отсылку к резонансному делу Ивана Голунова. Серия должна выйти в эфир 6 марта.

На сайте канала указано, что новый эпизод будет носить название "Яма". В центре сюжета журналист Павел Суриков. Репортер погибает во время митинга, устроенного в его поддержку. Ранее Суриков был задержан стражами порядка по подозрению в торговле наркотиками, однако спустя время освобожден из-за недостатка улик.

"Павел охотился за сенсацией, но не понял, что в последней охоте ему уготована роль не охотника и даже не дичи", – заинтриговали поклонников сериала "След" телевизионщики.

Сходство событий, которые развиваются в криминальной теленовелле, с реальной историей журналиста Ивана Голунова заметили авторы портала Znak.com. Редакторы издания уверены, что сценаристов картины вдохновляло самое резонансное дело лета 2019 года.

Напомним, сотрудника СМИ Ивана Голунова задержали в июне 2019 года. Его обвинили в продаже наркотиков. Случай получил широкую огласку. За журналиста вступилось профессиональное сообщество, начались акции протеста. Спустя время дело закрыли за недоказанностью.

Сам Голунов уверен, что его пытались подставить, сфабриковав дело. Иван считает, что этот случай связан с его расследовательской деятельностью. После обнародования деталей ареста журналиста в структурах МВД России произошел ряд увольнений. Кроме того, сейчас разбирается дело в отношении пятерых сотрудников правопорядка, подбросивших репортеру запрещенные вещества.

Напомним, сериал "След" на Пятом канале рассказывает о работниках вымышленного ведомства Федеральной экспертной службы (ФЭС). Отдел создан в составе МВД и занимается борьбой с преступностью.