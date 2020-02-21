"Отправил в нокаут": звезду сериалов "Фитнес" и "Интерны" жестоко наказали

По словам Ильи Глинникова, он всегда любил спорт. За его плечами семь лет занятий футболом, пять лет плавания и четыре года ушу. Более того, звезда сериала "Фитнес" имеет второй взрослый разряд по спортивной гимнастике.
Глинников часто вспоминает, как ему довелось участвовать в чемпионате по кикбоксингу. Финальный бой навсегда отпечатался в памяти актера. Его противник был на две головы выше, но очень худой. Соперники, несмотря на разницу в росте, были в одной весовой категории.
"Он сразу отправил меня в нокаут. В тот момент впервые испытал, что такое, когда темнеет в глазах. И этот страх ринга ты ни с чем не перепутаешь, когда сердце колотится, дыхание заканчивается, а тебе надо еще три раунда отстоять", – рассказала звезда сериала "Фитнес".
В итоге Глинников одержал победу и стал чемпионом. Артист добавил, что тренер был категорически против его участия в состязании: кикбоксеры и бойцы ушу недолюбливали друг друга.
Когда наставник узнал о победе, он поздравил артиста, а после жестоко наказал. "Привязал меня моим же поясом одним концом к моей ноге, а другой конец перекинул через баскетбольное кольцо и растягивал мне шпагат за то, что мы нарушили его указание", – цитирует звезду сериала "Фитнес" WomanHit.ru.
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