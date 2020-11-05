Любимец советских женщин скончался после тяжелой борьбы с болезнью

Артист скончался 4 ноября. Скорбные новости подтвердили родственники знаменитости. Клод Жиро умер после продолжительной борьбы с опасными недугом. Точных данных о диагнозе пока нет.
Последние несколько лет звезда картин об Анжелике проживала на территории французской коммуны Сен-Прист-де-Шамп. Клод Жиро увлекался разведением ирландских пони.
7 ноября состоится церемония прощания с артистом. Отпевание звезды кино пройдет в местном храме.
Жиро родился в 1936 году на юге Франции. Актер был женат на Катрин Демоне. Супруга подарила знаменитости двоих детей.
Plessy-bellières est mort... mais c’est un drame pour angélique �� enfin Claude Giraud c’était aussi Slimane dans Rabbi Jacob ou encore la voix de Robert Redford Liam Neeson. .. pic.twitter.com/AxfBepqwla— ����♀️ Aude Pocchiola ������������ (@AudePocchiola) November 5, 2020
Российскому зрителю Клод Жиро известен по многосерийной картине "Анжелика". Любимец советских женщин играл одного из мужей главной героини. Также француза можно увидеть в мини-сериале "Проклятые короли". В проекте "Приключение раввина Якова" знаменитость выступала в дуете с Луи де Фюнесом.
Клод Жиро работал актером дубляжа. Его голосом много лет говорили герои американских, английских и русских фильмов.
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