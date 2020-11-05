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Любимец советских женщин скончался после тяжелой борьбы с болезнью

Любимец советских женщин скончался после тяжелой борьбы с болезнью

Фото: pixabay.com
Знаменитый артист умер в возрасте 84 лет. Французский актер Клод Жиро, известный по роли маркиза Филиппа де Плесси-Белльеэ в многосерийном фильме про Анжелику долго болел.
прочитано 926 раз

Артист скончался 4 ноября. Скорбные новости подтвердили родственники знаменитости. Клод Жиро умер после продолжительной борьбы с опасными недугом. Точных данных о диагнозе пока нет.

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Последние несколько лет звезда картин об Анжелике проживала на территории французской коммуны Сен-Прист-де-Шамп. Клод Жиро увлекался разведением ирландских пони.

7 ноября состоится церемония прощания с артистом. Отпевание звезды кино пройдет в местном храме.

Жиро родился в 1936 году на юге Франции. Актер был женат на Катрин Демоне. Супруга подарила знаменитости двоих детей.

Российскому зрителю Клод Жиро известен по многосерийной картине "Анжелика". Любимец советских женщин играл одного из мужей главной героини. Также француза можно увидеть в мини-сериале "Проклятые короли". В проекте "Приключение раввина Якова" знаменитость выступала в дуете с Луи де Фюнесом.

Клод Жиро работал актером дубляжа. Его голосом много лет говорили герои американских, английских и русских фильмов.

Автор: 5 ноября 2020, 11:49 Источник: francebleu.fr ✓ Надежный источник

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