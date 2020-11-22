Умерла звезда сериалов "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут"

В субботу активисты общественного объединения мексиканских актеров опубликовали в "Твиттер" информацию о кончине знаменитой Малени Моралес. Гильдия артистов обратилась к супругу усопшей артистки с соболезнованиями, а также сформулировала сожаление о смерти члена профессионального союза. Малени Моралес была украшением многих мексиканских сериалов.
Россияне вспоминают актрису как звезду картин "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза". Однако Малени Моралес стала участницей и других захватывающих многосерийных фильмов как "Шаловливая мечтательница", "Между жизнью и смертью", "Что происходит с нами?", "За один поцелуй", и прочих кинопроектах.
Артистка прожила в браке с мужем Отто Сирго более 45 лет и родила двоих детей. Информации о причине смерти звезды мексиканских сериалов пока не поступало. Известно, что незадолго до кончины Малени Моралес боролась с раком легких.
La @andactores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Maleni Morales, miembro de nuestro sindicato, ocurrido el día de hoy. Nuestras condolencias a nuestro C. @ottosirgo, familiares y amigos. DEP. pic.twitter.com/B7vE7C6eMe— Andactores (@andactores) November 21, 2020
Поклонники артистки эмоционально отреагировали на известие о ее уходе из жизни. "Мне очень жаль, что только бог может успокоить эту неописуемую боль", "Мои самые искренние соболезнования", "Великая потеря, великая актриса", "Да упокоится она с миром", "Замечательная актриса и очень красивая женщина", – выразились пользователи Сети по поводу кончины легенды мексиканских сериалов.
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