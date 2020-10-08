"Провожая меня в комнату, он лег рядом": экс-солистка "Ленинграда" обвинила известного режиссера в сексуальных домогательствах

Когда Алисе было всего 17 лет, ее пригласили принять участие в съемках сериала "ОБЖ". Однажды режиссер картины Максим Демченко пригласил ее и других членов съемочной группы в к себе на дачу. Предложение было озвучено в присутствии мамы Вокс, поэтому никто не подумал плохого.
"Провожая меня в комнату, он лег рядом и сказал: "Ну ты же можешь меня приласкать?" – вспомнила экс-вокалистка "Ленинграда" слова кинематографиста. Знаменитость призналась, что чувствовала себя отвратительно в тот момент. Демченко придушил Вокс подушкой и заставил удовлетворить его рукой.
Алиса была в ужасе. Страх заставил девушку повиноваться. Как вспомнила певица, Максим Демченко хотел большего, однако слова о девственности его остудили.
По словам Вокс, она всегда выглядела младше своих лет. В 17 незнакомые люди не давали ей больше 13-ти. Знаменитость призналась, что была слишком наивна. Она даже не предполагала, что взрослые мужчины могут представлять для нее опасность.
О произошедшем Алиса Вокс никому не сказала. Экс-солистка "Ленинграда" с трудом пережила случившееся. О том, что снималась в сериале "ОБЖ" знаменитость предпочитает не вспоминать.
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