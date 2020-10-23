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"Новый член семьи": муж Пелагеи с любовницей решились на ответственный шаг

Пелагея. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Любовница хоккеиста Ивана Телегина рассказала о радостном событии. Пока еще муж Пелагеи решился на ответственный шаг.
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Иван Телегин встречается с бизнесвумен Марией Гончар. В феврале пара решила завести питомца. Хоккеист приютил щенка по кличке Фокси. За рыжим песиком ухаживает его новая избранница.

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 Пелагея

Пелагея певица

Накануне Телегин и его любовница решились на еще одного малыша – в их доме появился щенок. "Новый член семьи", – представила белоснежную собаку Мария Гончар подписчикам личного микроблога.

Поговаривают, что Иван давно мечтал о собаке. Живя в одном доме с певицей Пелагеей, хоккеист не мог завести пса. Телегин постоянно мотается по сборам и соревнованиям. Артистка, в свою очередь, также периодически на гастролях. Человека, который бы мог взять на себя уход за питомцем, в окружении спортсмена не было. К радости Ивана его новая возлюбленная может уделять внимание животным.

Как писали "Дни.ру", игрок "ЦСКА" официально все еще женат на певице Пелагее. Знаменитостей все еще не развели. Вокалистка и спортсмен не могут договориться о финансовой стороне вопроса. Пелагея утверждает, что хоккеист отказывается платить алименты их общей дочери Таисии.

19 октября должно было состояться очередное судебное слушание, однако его перенесли. Дело в том, что представители звезд подхватили коронавирус. Сами знаменитости на заседаниях не появляются.

Автор: 23 октября 2020, 01:58 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Семейная идиллия Пелагеи и Ивана Телегина в Кремле

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