В Кремле вручили премию "МОЯ МАРКА"

Понедельник 22 сентября

16:28Прорыв в онкологии: превращение раковых клеток в здоровые 16:21"Никогда не пейте из стаканов и не пользуйтесь кофеваркой": бывший работник отеля рассказал, какие 5 предметов в номере на самом деле самые грязные 15:42Паника в родительских чатах: всех переводят в мессенджер Max: что делать, если вы еще не там? 15:26Как кассиры в супермаркетах узнают, богатый вы человек или бедный? 14:08Тома Холланда увезли в больницу прямо со съемок фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" 13:37Покупателей недвижимости предупредили о рисках лишиться квартиры и денег из-за мошенников 13:29Ильсура Метшина переизбрали мэром Казани 13:24Как распознать причину боли по ее расположению в теле? 13:14Сон влияет на ощущение возраста: наука раскрывает секреты 12:49"Я ни о чем не жалею": Киркоров отреагировал на резонансное заявление Пугачевой об их браке 12:35В СССР не было панических атак – все пили этот простой напиток от стресса 11:08К 2028 году планета Земля станет моложе – названа причина удивительной аномалии 10:14Тест: Сколько Золотых мячей у Месси, Пеле и других легенд футбола? 10:11Адвокат оценил шансы жены Селиванова из "Реальных пацанов" вернуть деньги за проданную квартиру 09:24Колбаса как фактор риска рака кишечника: анализ медицинских данных 08:57Ученые рассказали о везении: как ваше сознание создает удачу 08:49Россиян предупредили о правовых последствиях за нарушения при сдаче квартиры 08:46Как управлять собой и ситуацией: простые техники из спецшкол ФСБ 08:21Утренний холодный душ – скрытая угроза для сосудов мозга 06:49Что нельзя делать 22 сентября в день святого Иосифа – история праздника и традиции 03:14Извержение вулкана стало причиной холодных зим – неожиданное открытие 00:23Исследование показало, что какао обладает удивительной пользой для пожилых людей 16:445 недорогих способов вернуть первозданный вид любимой расческе 14:19Как приготовить маринованную капусту на зиму – проверенные рецепты популярного блюда 12:03Безопасно ли оставлять зарядное устройство в розетке? Ответил эксперт 10:27Составлен "переводчик" с женского на мужской – список фраз вас удивит 06:17Что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы 03:53Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни 03:16Новое исследование помогло найти способ победить навязчивое желание перекусить 00:18Победителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук 00:09Представлен инновационный шагающий по лестницам пылесос — будущее уже наступило 22:02Мизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение" 21:31Международный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве 17:02"Лубочный шарик": Матвиенко объяснил популярность Кадышевой у молодежи фриковостью 16:52Российские ученые открыли инновационный способ защиты зубов от кариеса 14:38Эти вещи лучше убрать с балкона и участка задолго до прихода зимы – рекомендации на сентябрь 12:27Готовим вяленые помидоры – лучшие рецепты и советы по правильному выбору томатов 11:43Сумка тоут: что это, как выглядит и чем отличается от шоппера 10:18Кате Лель – 51: вспоминаем путь певицы от первого хита до новой волны популярности в соцсетях 06:49Эта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы 03:173 фразы, разрушающие любовь навсегда: древние мудрецы предупреждали об этом 00:51День луковых слез 20 сентября: 4 строгих "нельзя", чтобы не лишиться денег и здоровья 20:21Описан смартфон будущего — никаких приложений и автоматическое выполнение рутинных задач 17:57Это традиционное корейское блюдо оказалось фактором снижения риска заболеваний 17:01Ученые назвали силовые упражнения способом повысить качество жизни в пожилом возрасте 16:48Три года без Сергея Пускепалиса: что стало с любимыми вещами погибшего в ДТП артиста 15:43"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо 15:41Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития 15:41Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел 15:09Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования
В Кремле вручили премию "МОЯ МАРКА"

В Кремле вручили премию "МОЯ МАРКА"

5 сентября в Большом зале Государственного Кремлевского Дворца прошла церемония вручения премии "МОЯ МАРКА".

На одной сцене собрались Елена Север, Вячеслав Манучаров, Алсу, Ольга Бузова, Дмитрий Колдун, Султан Лугачев, Милана Хаметова, Газан, Аслан Shukasha, Цу Е Фа, а также детские творческие коллективы: DanceMarka, PODIOMA, Эльданс, Триумф, Royalkids, Феерия, Джига Дрыга, АШТ "Живописная", ПаRкет, URBAN MOUSE, "Волшебный мир театра", Империя, FlameTeam, Элегия, ДМТ "Созвездие Добра", театр-студия Елены Зайцевой, Тонус АРТ и многие другие.

МОЯ МАРКА подвела итоги народного голосования и вручила награды в рамках Всероссийского творческого слета "Лучшие из Лучших" – проекта, который объединил талантливых ребят из всех уголков страны. В этом году награды получили юные артисты, проявившие себя в вокале, хореографии, театральном искусстве и художественном чтении.

"МОЯ МАРКА – это платформа, где дети и подростки из разных регионов могут заявить о себе. Для многих ребят Кремлевская сцена становится первым серьезным шагом в большое искусство", – отметила генеральный директор премии Елена Лапик.

Погружение в творчество для зрителей началось в Гербовом фойе. Зажигательный флешмоб коллектива ДМТ "Созвездие Добра" из Рязани стал ярким стартом вечера, а выступления юных артистов в номинации "Художественное чтение" показали, насколько многогранен талант детей.

Яркое впечатление на зрителей произвел проект "Ящик желаний" Лаборатории Кинопроцесса: дети и взрослые писали самые сокровенные мечты и опускали их в волшебный ящик. "Все желания обязательно сбудутся, ведь они загаданы от всего сердца", – уверена продюсер проекта Анастасия Мымрикова.

Не меньший интерес вызвал стенд Московского театра кукол: заслуженная артистка РФ Ольга Вереникина и актриса Марина Мухаева познакомили гостей с историей театра и позволили всем желающим "поводить" настоящих театральных кукол. За прекрасную возможность познакомиться с деятельностью театра кукол мы благодарны директору Московского театра кукол Людмиле Редько и художественному руководителю театра Борису Голдовскому.

Елена Масько, руководитель отдела по внешним коммуникациям АО ПРОГРЕСС (бренд "ФрутоНяня"): "ФрутоНяня" четверть века производит качественное, полезное и очень вкусное питание для самых маленьких потребителей. За эти годы выросло новое поколение и они сами уже становятся родителями. Мы делаем классный продукт, его едят наши дети – это и есть главный критерий, главный гарант".

Ксения Казакова, директор по маркетингу компании "Лебедяньмолоко", бренд молочной продукции "Лебедяньмолоко":
"В этом году у нас юбилей – нам сто лет! Секрет нашего долголетия в нашей натуральности, открытости перед покупателем и прозрачности каждого этапа производства. Мы твердо убеждены: натуральность молочных продуктов – это не временный тренд, а ежедневная необходимость".

Гутова Наталия, руководитель бренд группы здоровые продукты JOGA: "Создать продукт и полезным и вкусным – нетривиальная задача. Наши технологи нашли идеальный баланс вкуса и пользы. Натуральную сладость и вкус вафлям JOGA придают финик и соки. В состав входит три вида муки: нутовая, пшеничная и рисовая".

Ирина Васильева, директор по маркетингу Global Functional Drinks Rus (торговая марка Fresh Bar): "Рождение вкусов Fresh Bar – это результат длительной и слаженной работы высокопрофессиональной команды технологов-разработчиков нашего исследовательского центра, а также маркетологов, изучающих предпочтения потребителей. А в 2025 году мы запустили свой собственный высокотехнологичный завод по производству безалкогольных напитков в Воронежской области".

Андрей Мунцов, генеральный директор ООО "Хантинг" – компании-производителя воды "Моя Стихия": "Мы работаем над тем, чтобы вода „Моя Стихия“ была доступна каждому. Сегодня с нами уже более 60 партнеров, включая крупнейшие торговые сети России".

Юлия Дунаевская, руководитель отдела маркетинга и внешних коммуникаций Компании ООО "Бэйби Опт Груп" (торговая марка АЛИЛО): "Игрушки alilo способствуют всестороннему развитию детей. Вообще наш зайчик alilo – это первый друг малыша. Наши игрушки имеют режим "белого шума", что помогает быстрее засыпать. Также они помогают малышу развивать речевые и когнитивные навыки: в умном зайке есть распознавание цветов, игровые механики, записаны мелодии, песни и сказки, которые знает вся страна".

Ирина Мейнцер, заместитель генерального директора Центра океанографии и морской биологии "Москвариум": "Москвариум" – это уникальное пространство для всей семьи, объединяющее развлечение и образование. Здесь посетители могут наслаждаться красотой морских обитателей и получать знания о жизни океанов и экосистемах. В то же время, "Москвариум" – это не только крупнейшая экспозиция водных обитателей. В нашем центре на постоянной основе проходят интерактивные выставки и лекции, детские камерные спектакли и грандиозные водные шоу. "Москвариум" – это еще и научный центр. Мы активно сотрудничаем с учеными и исследовательскими институтами, проводя исследования в области океанографии и морской биологии".

Иван Курдюков, коммерческий директор торговой марки BADA BOOM: "Наша продукция – натуральные средства для ванной: содовые бомбочки, пенные гейзеры и твердые пены, нравится детям, потому что она превращает обычное купание в маленькое волшебство. Но покупают их взрослые: они знают, что радость ребенка бесценна. Так что наши бомбочки – это удовольствие для всей семьи".

Марина Лищенко, менеджер по рекламе компании ORMATEK: "Современные диваны могут быть очень функциональными, и ORMATEK предлагает диваны-кровати, которые станут не просто комфортным вариантом для отдыха, а полноценным спальным местом. Во многом это стало возможным благодаря настоящему анатомическому матрасу, встроенному в диван, с возможностью выбрать предпочитаемую степень жесткости. Кроме того, среди огромного разнообразия исполнений можно найти цвет и обивку, подходящие именно для вашего интерьера. Диваны-кровати пользуются большим спросом у наших покупателей, поскольку это стильное решение, позволяющее сэкономить пространство и получить все преимущества сна на настоящей кровати".

