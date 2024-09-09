Группа компаний "ЛитРес" объявила лонг-лист литературной премии "Электронная буква"

6 сентября группа компаний "ЛитРес" в рамках 37-ой Международной книжной ярмарки представила длинный список VII сезона крупнейшей в России премии в области цифровых книг "Электронная буква".



В этом году digital-авторами и чтецами было подано 3134 заявки из разных стран мира. Общий призовой фонд на продвижение всех лауреатов составит более 24 миллионов рублей, а два победителя в главных номинациях «Книга года» и «Голос года» получат по 300 000 рублей от «ЛитРес».



Премия «Электронная буква» ставит перед собой задачу по поддержке digital-авторов и чтецов и помогает открывать новые имена в литературе. Подать заявку мог любой автор, опубликовавший книгу с помощью платформы Литрес Самиздат или диктор, записавший книгу в проекте Литрес Чтец. Прием заявок длился с 25 апреля по 12 августа. Литературные произведения оценивала координатор премии, руководитель книжных проектов издательства «Эксмо» Юлия Селиванова, а также специальные эксперты: писатели, лауреаты премий, литературные критики и обозреватели.

В седьмом сезоне лидирующими жанрами среди общего количества произведений в лонг-листе стали фэнтези (18%), фантастика (14%) и любовные романы (13%). Всего было подано 3134 заявки из разных стран мира — на 34% больше, чем в прошлом году. В топ-5 стран по количеству работ вошли: Россия, Беларусь, Грузия, Италия, Израиль.

«В этом году на конкурс, по моим ощущениям, пришло гораздо больше детективных и фантастических книг, чем в прошлые годы. Причем, два направления удачно соединялись — довольно много примеров детективов и триллеров с фантастическими обстоятельствами сюжета. Авторы год от года становятся профессиональнее, видно, что тексты прошли литературную редактуру и корректуру. В основном, крепкие истории и яркие герои. У меня есть, конечно, свои фавориты, но в этом сезоне мы с командой решили чуть расширить воронку и дать большему числу авторов возможность стать замеченными — взяли в лонг-лист больше дебютов и больше неочевидных позиций, как говорится, на развитие», — комментирует лонг-лист координатор премии «Электронная буква»-2024 Юлия Селиванова.

Объявление шорт-листа премии запланировано на декабрь. Произведения шорт-листа будет оценивать специальное жюри, в которое вошли представители сферы литературы, культуры и шоу-бизнеса, в том числе те, кто уже выбирал лучших авторов и чтецов в предыдущих сезонах: Сергей Чонишвили — актер театра и кино, писатель и телеведущий, Марьяна Спивак — актриса театра и кино, филолог, культуролог и писатель Николай Жаринов, писатели Ксения Буржская и Алексей Сальников, теле– и радиоведущий Антон Комолов, ведущий вечернего шоу на радио MAXIMUM, педагог по технике речи Константин Михайлов, а также Зоя Яровицына, стендап-комик и креативный продюсер шоу «Женский стендап» на ТНТ. Победители премии будут названы и награждены весной 2025 года.

Общий призовой фонд на продвижение всех лауреатов составит более 24 миллионов рублей, а два победителя в номинациях «Книга года» и «Голос года» получат по 300 000 рублей от ГК «ЛитРес». Список авторов и чтецов, вошедших в лонг-лист премии в номинации «Дебют года» представлен на сайте.

Список книг, вошедших в лонг-лист седьмого сезона «Электронной буквы»:

Семён Субботин «Серые ленты» Тиграна Верес «Осколки вечности. Том 1» Кристина Корр «Любовь Зла, или На побегушках у демона» Снежана Чехович «Сердце зимы» Фаусто Грин «Книжные черви 3» Алексей Загуляев «Прерыватель» Анастасия Гудкова «Яга. Начало» Анна Белинская «Френдзона» Оксана Одрина «Лживые легенды» Аль Джу «Дальше не помню» Марина Кравцова, О. Гараева «Зеркало наших воспоминаний» Александр Наумов «Прошлое в тени настоящего» Андрей Потапов «Карманный волшебник» Александр Воропаев «Хромые боги» Анастасия Калько «Тиманский овраг» Лидия Гулина «Убить Саламандру» Айгуль Малахова «Умрут не все» Даха Тараторина «Крапива» Татьяна Бердникова «Гора Семи пороков» Ксения Корнилова «Дитя Эльфа и Погремушки» Николай Архипов «Роковая ставка» Reed Solgret «Livor Mortis» Дмитрий Глебов «Кошачий айсберг» Селестина Скай «Песнь Эридана. Свет во тьме» Михаил Третьяков «Желтое окно» Ольга Авдеенко «Приезжайте: у нас смертельно опасно» Ольга Ракитянская «Змеиный волк» Лия Виата «Одна тысяча секретов» Эмилия Мир «Останься Собой Иной» Елена Трифоненко «На хозяйстве у тирана» Кеннет Дун «Человек без тени» Таша Калинина «Параллельные кривые» Мартини Гегам «Бабочка на животе» Екатерина Каграманова «В городе улица» Дионмарк «Санитары человечества» Таша Ле «Сказки ведьминого сада» Дамир Жаллельдинов «Красные герои» Алекс Никсен «Завтра будет ветрено» Анна Андронова «Секретные материалы. Русские файлы» Ольга Гуляева «София решает жить» Анна Сергеева «Если тревога отступила» Кристина Кузикянц «Истории “Райского уголка”» Катерина Дали «Невеста для Его Морозности» Кристина Юраш «Василиса из рода Ягинь» Илья Иванов «Тень по ту сторону» Вагид Мамедли «Angelo di Bronzo» Арлен Гарднер «Темная Обитель» Энни Кей «Колокол, мельница, хлопковый мед» Светлана Панина «С запахом лаванды и пепла» Эд Кузиев «Крадущая сны» Александр Гнедин «Время назад. Часовщик» Любовь Трофимова «Община. Лёд и пламя» Анастасия Вознесенская «Крик чайки» Марина Супрун «Оркестр Биркенау» Алина Кононова «323 убийства» Олег Павлов «Хирург» Наташа Ридаль «Анникка» Оксана Озкан «Огненный змей» Ирина Муравская «Я знаю твой секрет» Tommy Lee «Стебли» Даниил Корнаков «Дети Антарктиды. Лёд и волны» Анастасия Сонина «Портрет» Мария Тучина, Александр Беляев «ПсихирЪ» Макс Гаврилов «Всегда подавать холодным» Иван Калиничев «Девочка из шара» Юлия Ефимова «Секрет Сибирского Старца» Изабелла Кроткова «Ива, Антония или Вероника» Татьяна Снежко «Лекарство от одиночества» Наталья Росин «Акт милосердия» Анна Былинова «Мертвый аул» Мари Анса «Я иду тебя искать!» Мари Анатоль «Мы идём тебя искать!» Ри Мацурова «Триада» Александра Варёнова «Взгляд куклы» Нора Дутт «Легион и сияние» Вероника Гроссман «Эскорт для ведьмы» Байки Гремлинов «Неудержимость» Анастасия Сагран «Рука нашего парня» Василий Арсеньев «Явление» Валериан Маркаров «Портрет неизвестной, или Во всем виноват Репин» Никита Фред «Декс Идеальное преступление» Н. Ланг «Священное озеро» Мираниса «Молох Мори» Надежда Ожигина «Эта башня во мне» Полина Полякова «Лето одного города» Элен Славина «Поцелуй Катрины» Николай Анисимов «Сказания о волшебнике. Потаенная рукопись» Глеб Настин «Вульпус. Книга I: Языки пламени» Анатолий Мусатов «Неутоленность» Ольга Голенских «Проклятие Лозыль-То» Евгений Ильичев «Ворожей Горин. Зов крови» Дмитрий Тампио «Печать Патриарха» Антон Карелин «Голос Древних» Майя Максимова «Забытая вечность» Инна Лайон «Искусство требует лап» Екатерина Шитова «Водяница» Наталья Ронжина «Тина» Валентина Осколкова «Драконы, твари, люди. Часть 1: Адаптация» Алекс Ключевской (Лёха) «Граф Рысев» 100.Анна Александрова «Двадцать два» 101.Пенелопа Олдман «Дневник со вкусом масалы» 102.Татьяна Короткова «Египтянка» 103.Максим Привезенцев «Понтограф» 104.Акили «Стеклянная шестерёнка» 105.Наталия Беззубенко «Ожог от северного сияния» 106.Надежда Сакаева «Сказки лгут, или семь мертвых жен лорда Локвуда» 107.Зоя Вальц «Идеалис» Лев Молот «На службе у проклятых» Евгения Черепанова «Хорошо забытое старое» Анна Грай-Воронец «Куурола» Аллегра Геллер «Катабасис» Александр Делакруа «Прилог» Олег Рония «Вероятностный чародей» Анна Казинникова «Проклятие усадьбы леди Элизабет» Дина Кей Ви «Я умерла в четверг» КИРИЛЛ ЛЕГЛЕР «КАПИТАН КОЛЕНКУР» Алла Ромашова «Преступление без наказания» Айа Джил «Тёмная Луна» Катерина Старк «Чисто Питерская Хтонь» Mirei Han «Операция “Гвоздика”» Алёна Берндт «Старая-старая быль» Сергей Щавинский «Тактика завоевателя. Откровения умудренного холостяка» Людмила Дмитриева «Чистильщик» Карина Бродская «Эхо магического мира» Кристина Денисова «Никому» Разия Оганезова «Я подарю тебе смерть» Анна Георгиева «Пентамерон Коттаччо» Анна Лапа «Девушка из Сити» Виктор Муравьёв «Наследие Новой Земли: Пакт №1» Кэсси Крауз «Септет расстроенных душ» Дмитрий Шарынин «Озеро мертвых» Вера Гречушная «Реальная жизнь» Калисто Ла Фей «Докричись до меня шёпотом» Нура Рид «Дракмор» Алина Васильева «Осколки льда» Ольга Богатикова «Туман» Марина Дечко «Цветок бархана» Виталий Егоров «Молох и Шаманка» Олег Спиваковский «Безнадёжно надёжное задание. Американский паспорт» Оксана Пинуш «Убийство со вкусом моря и лимонов» Ирина Первушина «Песни Великой пустыни» Юлиана Брит «Мама берёт налом» Ева Василькова «Замороженный» Наталья Бон «Чат» Оксана Ююкина «Кафе “Жизнь”» Анастасия Княжева, Кара Грант «Эфириус. Битва за рай» Ален Москви «Первые уроки для педагогов и медиков» Юлия Тужилкина «Faberge» Максим Беляков «CyberWorldOne» Екатерина Петровна «Шумаева Буря» Макс Ганин «Гипноз» Анастасия Альт «Полянский. Детектив-медиум» Мария Синенко «Стерх и Лебедь» Екатерина Ермолова «Кофеманка» Max Maximov «Я мыслю, значит, я существую» Алена Волгина «Броня из облаков» Иван Бураков «Ветка Вятка» Елена Фили «Подарок Андромеды» Ален Грин «Точка зрения» Елена Черткова «Кока. Огненный демон» Елена Иваненко «Любовь и курица» Эйно Кяйвяряйнен «Со старцем на Афон» Зара Камаш «Сверхсекреты семьи Шиллер» Элис Мистерия «Наглый лис и птенчик» Анфиса Ширшова «День милости» АВ Романов «Музы светлого Дома изящной словесности» Светлана Силантьева «Проект “Химера”» Алла Белолипецкая «Командировка в обитель нежити» Артём Скороходов «Сорока и Чайник» Дмитрий Петров «Альфонс Алёша» Ха Ян «Бессмертие. Том 1. Воздух» Эмили Ли «Моя обитель» Анна Мезенцева «Вастум» Оксана Усова «Легенды города 2000» Геннадий Янчев «Непросыпающиеся сны» Эстер Рейн «Притворись моей кицунэ» Александр Накул «Вредители» Елена Леонова «Золотой Лабиринт» Рина Когтева «Изгони меня, или Дачная готика» Оксана Гринберга «Главная проблема Академии Драконов» Алексей Турбин «Перевернутый Бог» Вера Ард «Хроники Кащеева царства. Преступление» Ольга Богомолова, Вячеслав Беров «Навьи врата» Михаил Осташевский «Соня» Сергей Милушкин «Пропавшие. Тайна школьного фотоальбома» Александр Буховцов «Змей, умеющий говорить» Евгения Усачева «В темнице Кибелы» Ольга Рублевская «Поиграем?» Мария Камардина, Натали Смит «Роза чёрного рыцаря» Наташа Даркмун «Ритуал» Даниил Сарана «Мистер Портной» Владарг Дельсат «Елиорнавия из клана Сигур» Алёна Май «Всё ещё люди» Алексей Борисов «Человек за спиной» Александра Морозова «Поиск. Часть 1.»

Список чтецов, вошедших в лонг-лист седьмого сезона «Электронной буквы»:

Семён Ващенко Алла Галицкая Анжелика Игнатьева Александра Резник Екатерина Алимп-Даниленко Александр Мозгунов Арина Слепкова Надежда Леонтьева Сергей Гусаков Ирина Александрова дядя Фёдор Ирина Веди Наталья Парий Борис Павлюков Дмитрий Попов Анастасия Кривая Олег Чеботарев Светик Максим Сметанников Николай Бырев Галя Нечаева Александр Грабарь Дмитрий Поляков Тимофей Греков Илья Метлин Сергей Демидов Тина Ковалева Виктор Краславский Алексей Ляпунов Мария Максимова Павел Ломакин Ольга Пойманова Сергей Кальницкий Елена Иванова Мирослав Велесов Людмила Широкова Sibiryak Юрий Иванов Александра Орехова Алёна Весна Medellen Иван Глебов Наталья Ростова Ирина Жарикова Сергей Сахарчук Дара Рай Екатерина Коньтякова ЧеИзС Федор Субботин Григорий Метелица Галина Брянская Георгий Федоров Вячеслав Булавин Игорь Маринин Юлия Долгова Kalessa Екатерина Мухина Ксения Широкая Тася Миролюбова Анастасия Маликова Анастасия Чепелева Наталья Фролова Сергей Ефимов Виталий Сулимов Сергей Курнаев Юрий Понкратов Андрей Зверев Алёна Ковыль Александр Aleksbergg Колбек Александра Alex Алина Перчиц Алиса Соколова Алиса Лунина Анна Вагонова Кирилл Головин Елена Кузьмина Инна Фидянина-Зубкова Барселоника Blansh Андрей Андриевский Денис Хохлов Елизавета Тим Богарт Мария Коновалова Андрей Финагин Илья Алёхин Танья Мун Алиса Поздняк Григорий Андрианов Константин Парфенов Вадим Кривошеев Юлия Голдина Лана Лето Лидия Инсарова Игорь Швецов Роман Андронов Мила Манышева Михаил Кушнир

100. Юля Рыжова

101. Юрий Мироненко

102. Елена Порошина

103. Ренат Загитов

104. Елизавета Котикова

105. Егор Федотов

106. Светлана Радужная

107. Александр Мироненко

108. Strega

109. Александр Некряч

110. Юлия Булавина

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LiveLib — это крупнейший книжный рекомендательный сервис на русском языке с 6 млн аудиторией. Позволяет создавать личные коллекции, выбирать и обсуждать книги. На сайте более 38 млн оценок пользователей и более 2 млн рецензий как на новинки, так и на классические издания.

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