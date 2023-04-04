"Это все она": в театре на Таганке состоится премьера нового спектакля

Героиня пытается сблизиться с ребенком через социальные сети и, зарегистрировавшись под вымышленным именем, вступает с ним в доверительную переписку.



18 апреля на сцене «Московского театра на Таганке» (новая сцена) состоится премьера романтической трагедии «Это все она» с Викторией Толстогановой в главной роли.



«Это все она» - спектакль о непростых взаимоотношениях между матерью и сыном. Как вернуть доверие? Как понять и услышать друг друга? Как восстановить разрушенные отношения с детьми и что значит любить их?

Мать с сыном живут в обособленных мирах и почти не разговаривают. Пытаясь наладить отношения, Мать начинает общаться с ним в соцсети с фейкового аккаунта от имени его ровесницы. Этот интернет-диалог затягивает обоих – они начинают жить в двух реальностях. В одной – глухая стена и одиночество, в другой – иллюзия идеального мира, в котором они обретают то, чего им так не хватает в жизни. В результате Сын влюбляется в виртуального аватара Матери, не зная, что это она. Но… тайное становится явным…

Создатели спектакля – известный театральный продюсер Леонид Роберман и один из самых востребованных на сегодняшний день режиссеров Данил Чащин.

Данил Чащин: «Это спектакль про поиск языка. И вовсе не обязательно, что это будут мать и сын, это могут быть мужчина и женщина, взрослый и подросток. Главное – это понять то, что кажется чем-то чужеродным, сблизиться, поговорить на равных... Главный герой пьесы – это Семья. Семья, которая распадается. Мне важно, чтобы после того, как спектакль закончился, родители вышли вместе со своими детьми и смогли поговорить. Может быть, у них есть какие-то проблемы, которые пока еще можно обсудить и решить…».

Главную роль в постановке сыграет популярная актриса театра и кино Виктория Толстоганова (лауреат премии Правительства РФ в области культуры). За ее плечами множество серьезных ролей в кино, а также громкие театральные премьеры в театрах «Современник», Театре на Бронной, Театре им. Станиславского, «Практика» и других.

Партнерами Виктории Толстогановой станут молодые, но уже заявившие о себе актеры театра и кино – Денис Власенко и Даня Киселев.

Денис Власенко – выпускник мастерской Сергея Соловьева, окончил ВГИК им. С.А.Герасимова в 2019 году. Сейчас он снимается в телесериале на ТНТ («Стрим»). В 2018 году исполнил главную роль в драме «Подбросы», за которую получил приз Международного фестиваля русского кино в Марбелье (MIRFF). Популярные порталы пишут о нем, как о самой многообещающей звезде российского кинематографа.

Денис Власенко: «Идеальных родителей не существует. Как и идеальных взаимоотношений. Потому что быть вместе – это труд!».

На счету у актера Дани Киселева несколько ролей в постановках учебного театра ТИ им. М.С. Щепкина, а также на сцене Малого театра. Актер активно снимается в кино, он уже сыграл главную роль в сериале известного продюсера Тимура Бекмамбетова.

Даня Киселев: «Мой герой Костя, парень хоть и закрытый, но творческий и разносторонний. Не раскрывая всех секретов, скажу, что приходится многому учиться в процессе, но с нашей постановочной командой это делать не страшно, а даже очень увлекательно».

Художником спектакля выступил Дмитрий Разумов (осуществил проекты в МХТ им. Чехова, Театре Наций, Театре им. А.С.Пушкина, театре «Чоконаи», (Венгрия), «Et Cetera», Театре им. М.Н. Ермоловой и многих других). Видеографику создала Ася Мухина, которая имеет более 50 работ на таких площадках, как Большой театр России, Александрийский театр, Центр им. Вс. Мейерхольда, Театр Наций, Венгерский национальный театр в Будапеште и т.д. Художник по свету – лауреат премии «Золотая маска» Сергей Скорнецкий. Хореографию в спектакле поставил основатель направления Movementology – Шарøйко.

Данил Чащин: «Вместе с хореографом мы придумали такую форму, когда пластически выражаются эмоции на языке компьютерной игры. Герои существуют в некой виртуальной реальности. И когда я смотрю на репетициях, как Игорь Шарøйко репетирует с актерами, на меня это действует магнетически».

Пьеса современного драматурга Андрея Иванова «Это все она» в 2013 году вошла в шорт-листы Международного конкурса драматургов «Евразия» и фестиваля молодой драматургии «Любимовка». Переведена на 11 языков мира. Была поставлена в России, Беларуси, Уругвае, Эстонии, Чехии, Польше, Румынии, Латвии, Украине.

Данил Чащин: «Есть такие строки: «…Но вот глаза – они уходят навсегда, / Как некий мир, который так и не открыли, / Как некий Рим, который так и не отрыли, / И не отрыть уже, и в этом вся беда…» (от ред. Юрий Левитанский, «Всего и надо, что вглядеться»). Так, вот, каждый человек – он как отдельный Рим, который надо отрыть; он – целая Вселенная, которую можно открыть, а мы как-то очень небрежно относимся к людям, которые рядом с нами».

Премьера спектакля «Это все она» состоится 18 апреля на сцене «Московского театра на Таганке» (новая сцена), начало в 19:00