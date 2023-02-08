Объявляем первую 5-ку членов жюри премии "Поселок года 2023"

Подготовка к Федеральной премии в области загородной недвижимости "Поселок года" идет полным ходом! Оргкомитет готов озвучить первую пятерку уважаемых членов жюри. Им предстоит оценить проекты в 21 номинации: 17 основных, двух общих и двух профессиональных.

Члены жюри премии «Поселок года» – это эксперты с многолетним профессиональным опытом работы и обширными знаниями в сфере загородной недвижимости: первые лица и представители ведущих российских и международных девелоперских, строительных, консалтинговых, юридических, финансовых и брокерских компаний.

Независимым консультантом «Поселка года» выступит компания «Технологии Доверия», что подтверждает полную прозрачность и объективность голосования.

Жюри премии «Поселок года» 2023:

Елена Николаева, президент НАМИКС — инициатор 66 законопроектов, новых и направленных на совершенствование действующего законодательства, внесённых в Государственную Думу Российской Федерации. Заняв активную гражданскую позицию, она продвигает проекты, которые помогают решить важные вопросы (ипотечное страхование, образование детей-сирот, строительство жилья экономического класса и многое другое).

— инициатор 66 законопроектов, новых и направленных на совершенствование действующего законодательства, внесённых в Государственную Думу Российской Федерации. Заняв активную гражданскую позицию, она продвигает проекты, которые помогают решить важные вопросы (ипотечное страхование, образование детей-сирот, строительство жилья экономического класса и многое другое). Валерий Казейкин, президент МАИФ , заместитель координатора Программы Государственной Думы по развитию малоэтажного жилищного строительства «Свой дом», член общественного совета по рынку доступного жилья при Министре регионального развития РФ, вице-президент Международной Академии ипотеки и недвижимости (МАИН). Валерию Казейкину принадлежит авторство более 200 книг и научных работ по развитию рынка недвижимости и системы ипотечного кредитования. Он также защищает интересы международных, отраслевых и региональных структур, занимающихся малоэтажным жилищным строительством и ипотекой.

, заместитель координатора Программы Государственной Думы по развитию малоэтажного жилищного строительства «Свой дом», член общественного совета по рынку доступного жилья при Министре регионального развития РФ, вице-президент Международной Академии ипотеки и недвижимости (МАИН). Валерию Казейкину принадлежит авторство более 200 книг и научных работ по развитию рынка недвижимости и системы ипотечного кредитования. Он также защищает интересы международных, отраслевых и региональных структур, занимающихся малоэтажным жилищным строительством и ипотекой. Валерий Лукинов, академик МАИН, учредитель экспертного клуба «Загородный девелопмент» . Валерий имеет двадцатилетний опыт работы ТОП-менеджером в девелоперских, строительных и риелторских компаниях, входящих в ТОП-3 рынка недвижимости. Эксперт в сфере девелопмента, разработки мастер-планов коттеджных поселков, продаж, создания концепций: архитектурных, маркетинга и реализации, а так же инвестиций, строительства, комплексного развития территорий, оценки проектов загородной недвижимости и их реализации.

. Валерий имеет двадцатилетний опыт работы ТОП-менеджером в девелоперских, строительных и риелторских компаниях, входящих в ТОП-3 рынка недвижимости. Эксперт в сфере девелопмента, разработки мастер-планов коттеджных поселков, продаж, создания концепций: архитектурных, маркетинга и реализации, а так же инвестиций, строительства, комплексного развития территорий, оценки проектов загородной недвижимости и их реализации. Татьяна Алексеева, директор департамента загородной недвижимости NF Group (ex-Rnight Frank Russia) . Опыт Татьяны в сфере недвижимости составляет шесть лет. В мае 2016 года она пришла в компанию NF Group в качестве стажера департамента загородной недвижимости и уже в ноябре того же года стала консультантом по загородной недвижимости. По итогам первого года работы получила звание «Прорыв года отдела». В феврале 2021 года Татьяна была назначена на должность старшего консультанта и за год перевыполнила личный план продаж, получив звание «Топ-брокер года отдела».

. Опыт Татьяны в сфере недвижимости составляет шесть лет. В мае 2016 года она пришла в компанию NF Group в качестве стажера департамента загородной недвижимости и уже в ноябре того же года стала консультантом по загородной недвижимости. По итогам первого года работы получила звание «Прорыв года отдела». В феврале 2021 года Татьяна была назначена на должность старшего консультанта и за год перевыполнила личный план продаж, получив звание «Топ-брокер года отдела». Борис Цыркин, управляющий партнер KASKAD Family. Является действующим членом Международной Академии Ипотеки и Недвижимости, CCIM. В сфере недвижимости более 15 лет. Реализовал свыше 20 крупных девелоперских проектов.

Члены жюри приступят к работе в середине апреля, а прием заявок продлится до 31 марта 2023 года. В премии могут принять участие объекты со всех регионов России, вышедшие на рынок в период с 2021 по 2023 года.

Победители будут объявлены 29 июня на торжественной церемонии награждения в усадьбе «Тайны Рублева».

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ