BRICS+ Fashion Summit: новая эра модной индустрии

С 28 ноября по 2 декабря Москва примет BRICS+ Fashion Summit и станет глобальной площадкой для дискуссий профессионалов индустрии моды со всего мира.



BRICS – сокращение, состоящее из первых букв названий пяти стран с быстроразвивающейся экономикой: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

Участники BRICS+ Fashion Summit осознают силу моды как инструмента для самовыражения и создания уникального "Я". Дизайнеры работают над коллекциями, которые подчеркнуть их национальную идентичность.

Производители планируют обсуждение эффективные варианты сотрудничества и новые цепочки поставок. Представители кинофестивалей готовятся представить лучшие короткометражные fashion-фильмы.

На модном форуме будут обсуждаться разные вопросы – от бережного отношения к окружающей среде, до новых технологий, и того, как правильно использовать инновации. «Сейчас мы создаем ткани на компьютере, можем приобретать виртуальные платье, шляпу или солнцезащитные очки, но готовы ли мы к этому? К тому, чтобы носить знаменитое платье Coperni, созданное с помощью жидкого трикотажа? В первую очередь нам с помощью инноваций надо изменить «быструю» моду, которая является одним из основных источников загрязнения мира», – говорит Навель Неджари, сооснователь Алжирской Недели моды.

Международное событие BRICS+ Fashion Summit и меняющийся мир открывают новую эру как для крупных брендов, так и для небольших локальных марок. Вот что говорит представитель индийской делегации саммита, насчитывающей почти 50 человек, декан ведущего университета Индии Amity University Прадип Джоши: «Мир стал единым рынком, другими словами, географические расстояния стали бессмысленными в эпоху Интернета и технологической революции. Бренды и магазины теперь могут быть представлены по всему миру, а значит и ведущие игроки индустрии моды, и небольшие бренды, должны объединить свои усилия, чтобы быть более экономически эффективными и выпускать качественную продукцию».

Но все сходятся к одному – мероприятия BRICS+ Fashion Summit призваны мотивировать и объединить лидеров модной отрасли для принятия стратегических решений, установления новых партнерских связей, обмена опытом и становления локальных индустрий. Это позволит международному форуму стать отправной точкой в укреплении творческих и экономических позиций стран БРИКС+ в сфере моды.

Стать гостем саммита может каждый желающий, достаточно пройти регистрацию на сайте или в приложении. Трансляции самых интересных моментов BRICS+ Fashion Summit будут доступны онлайн, в социальной сети Вконтакте. Следить за мероприятием можно также в Дзене и Телеграме. Дни.ру будут следить за событиями Саммита.

