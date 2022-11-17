Банки с низким процентом по ипотечному кредиту

Для многих семей ипотека – это единственная возможность стать обладателями собственного жилья. Сегодня получить ее не так сложно, как было еще несколько лет назад: можно использовать для первоначального взноса материнский капитал, участвовать в государственных программах кредитования. Рассказываем, в какие банки стоит обратиться, чтобы взять ипотечный кредит на выгодных условиях.

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