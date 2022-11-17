Банки с низким процентом по ипотечному кредиту

Внучка продает наследство Гурченко Загитова изменилась до неузнаваемости Игры Сонник

Топ новостей недели

"Больше не гавкает": покореженному сыну-фрику Яковлевой оттяпали ногу выше колена
"Наконец-то добили": Найденному у испанской помойки Панину всадили острие под лопатку
Злой рок или наказание? Внезапно умерший в своем доме известный артист пытался продать его за бесценок
От юности до старости: каким был ушедший на небеса Николай Дроздов
партнеры
Четверг
17 ноября
Лента новостей
18:01
С пополнением! Узревший пузо жены Маликов рванул прочь без оглядки
17:01
"Труп": шакалы закопали окровавленную Шпицу в лесной глуши
16:16
"Может коснуться любого": спустя семь лет близкий друг обнародовал настоящую причину смерти Фриске
15:55
"Полтора-два миллиона": жена футболиста Погребняка достала заначку ради шикарного новогоднего отдыха
15:47
"Я сейчас тебе покажу!": убитая горем Долина с оружием бросилась на мужиков
14:55
Не нужны: Заявивший о рождении ребенка Батрутдинов сбежал с манатками от невесты
14:29
Бросила карьеру и стала многодетной мамой: как живет звезда сериала "Дорогая Маша Березина" Азарова
14:11
Отчаянный шаг: влипший в проблемы с полицией на чужбине внук Пугачевой оказался на краю
13:48
"Самый тяжелый случай": Зеленского застукали в наркологической клинике
13:47
В Челябинской области в гаражах нашли два трупа
13:22
У жителя подмосковной Старой Купавны изъяли восемь кило марихуаны
13:07
"Я съехала": оставшаяся ни с чем Поплавская сбежала от мужа с голыми детьми на руках
12:22
"Пришлось": попавшая в ловушку Собчак изменила лицо после возвращения в Россию
12:04
"Сидеть на таблетках": Раскрыта правда о зависимости двуполой дочери Глюкозы
11:04
Дом уничтожили: Брошенный беглянкой Пугачевой замок в Грязи превратился в пристанище грешников
10:39
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
10:17
"Огромная трагедия": новый гроб в доме Инина шокировал Сафронова
10:10
21 ножевой удар и смерть: на Ларису Удовиченко напал убийца-вор
10:07
Растянувшая донельзя промежность стонущая Волочкова оседлала голого Джигурду: Ты вошел?
09:54
"Продают память": безработная внучка избавляется от наследства Гурченко
09:17
Не прошло и года: измученная безысходностью жена Прилучного сообщила о проблемах
09:07
"Это кощунство": Растерзанное дикой толпой тело Урганта нашли в неожиданном месте
08:54
Тяжелая доля: в России могут упростить продажу некоторых квартир
08:51
"Много желающих "отжать" кусок": вторая жена о бесконечных судах за роскошное наследство Грачевского
08:43
Надышавшуюся угарным газом беременную Орлову искололи вдоль и поперек: Сделали все возможное
06:13
Так и просится наружу: Расфуфыренная Пегова сверкнула вывалившейся грудью
04:35
Названы самые дешевые районы Подмосковья
02:27
Тест: отгадайте фильм с Караченцовым по кадру
00:11
Еремин день: что нельзя делать в праздник 17 ноября
22:04
"Повреждение почек": отчаявшийся Билан принял яд после диагноза ВИЧ
21:05
"Хочется": 72-летняя Бабкина держит на цепи мужика ради горячего секса
20:40
"Пьяная что ли?": развратная пассия Николаева показала зад прямо на улице
19:58
"Семья уродов": сношавшего кривозубую стриптизершу сына Королевой окрестили чучелом
18:47
"Дешево смотрится": перекошенную от пластики Загитову сравнили с 40-летней теткой
17:56
"Мои сладкие": не дождавшаяся внуков Гузеева стала мамой приемных малышей
17:06
"Никчемная биомасса": Михалков содрал с Пугачевой маску бедной овечки
16:40
Первая жена погибла вместе с дочерью, а вторая предала: что случилось с Игорем Ливановым
16:06
"Самая красивая пара": Гусеву после шашней с Домогаровым сняли в интимной позе с голой грудью
15:11
"Без трусов": Вцепившаяся в мужское достоинство Малышева пригласила юнцов в постель
14:53
Названа причина расставания Меган Маркл и принца Гарри
14:53
Проблемы со здоровьем? Народ оторопел от вида безобразно расплывшегося Борисова
14:19
Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 30 ноября
14:18
Мужчина из Челябинска замерз насмерть в лесу
14:17
Мальчик и девочка: после теста на беременность в животике Орбакайте обнаружили двоих
14:01
Подмосковные хирурги спасли женщину с 40-сантиметровой опухолью
13:51
Ивлеева слила фото маленького достоинства Нагиева: Должны видеть все
13:38
"Подали на развод": Одинокая брошенка Лолита нагло увела чужого мужика
13:29
Полюбил другую и оставил одну вместе с сыном: что стало с брошенной женой Малинина
13:25
В подмосковном Домодедово в машине нашли труп 63-летнего бизнесмена
12:56
Ни в сказке сказать ни пером описать: "Теремок" и ЛитРес объявляют конкурс волшебных историй
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не успела остыть": окровавленную плоть Шпицы нашли в лесной глуши
"Без трусов": Вцепившаяся в мужское достоинство Малышева пригласила юнцов в постель
Растянувшая донельзя промежность стонущая Волочкова оседлала голого Джигурду: Ты вошел?
"Никчемная биомасса": Михалков содрал с Пугачевой маску бедной овечки
"Великий человек": партнер Шатунова по сцене растоптал его прах и плюнул
Мама в Израиле обрадуется: 51-летняя Орбакайте светится от счастья после теста на беременность
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Пресс-релизы
Банки с низким процентом по ипотечному кредиту

Банки с низким процентом по ипотечному кредиту

Для многих семей ипотека – это единственная возможность стать обладателями собственного жилья. Сегодня получить ее не так сложно, как было еще несколько лет назад: можно использовать для первоначального взноса материнский капитал, участвовать в государственных программах кредитования. Рассказываем, в какие банки стоит обратиться, чтобы взять ипотечный кредит на выгодных условиях.
поделиться

Условия для получения ипотеки

Российские банки предлагают заемщикам немало программ ипотечного кредитования. Требования в целом схожие:

  • Гражданство РФ.
  • Возраст от 20-21 года.
  • Наличие постоянного дохода, который заемщик может подтвердить.
  • Наличие определенного трудового стажа — как общего, так и на последнем месте работы.

Кроме того, прежде чем выдать ипотечный кредит, банки изучают кредитную нагрузку заемщика. Если она превышает допустимые пределы, в выдаче ипотеки может быть отказано. Важно и то, как кандидат отдавал свои кредиты раньше, причем финансовые организации одинаково настороженно относятся как к чистой кредитной истории, в которой нет ни одного займа, так и к просрочкам по кредитам, даже погашенным.

На что обратить внимание при выборе банка

Выбирая банк, в котором можно выгодно оформить ипотечный кредит, стоит обратить внимание на несколько критериев:

В первую очередь, стоит рассмотреть предложения банков, продуктами которых потенциальный заемщик уже пользуется: для постоянных клиентов у них могут быть специальные предложения. Особенно охотно организации дают кредиты зарплатным клиентам, доходы которых они видят ежемесячно.

Внимательно изучить ставки по ипотеке, включая те, которые предлагаются по специальным программам (например, «Семейная ипотека»).

Важно изучить все условия ипотеки. Например, низкий процент может действовать только в течение первого года пользования кредитом или при покупке жилья у конкретного застройщика.

Чтобы рассчитать самое выгодное предложение, важно учитывать все условия ипотечного кредита. Это размер первоначального взноса, возможность досрочного погашения без штрафов, требования к заемщику и к его документам.

Стоит изучить также дополнительные условия кредитования. Например, низкий процент банк может предлагать только при условии оформления страхования жизни заемщика. В этом случае стоит вооружиться калькулятором и посчитать, что выгоднее — воспользоваться этим предложением и выплачивать страховку или взять ипотеку в другом банке с более высоким процентом.

Фото: gingerfinch/imageBROKER.com/Globallookpress.com

В каком банке лучше взять ипотечный кредит под низкий процент

Россельхозбанк

  • несколько ипотечных программ, в том числе с господдержкой;
  • особое внимание уделяется сельской ипотеке;оформление кредита в офисе банка.

Промсвязьбанк

  • несколько ипотечных программ, включая предложения с господдержкой;
  • специальные предложения по акциям от застройщиков;
  • несколько программ с материнским капиталом на первый взнос;
  • онлайн-сервисы оценки недвижимости, страхования.

ВТБ

  • несколько программ, в том числе с господдержкой;
  • возможность онлайн-подбора программы;
  • сделки с залоговой недвижимостью;
  • онлайн-оформление.

Альфа-Банк

  • несколько программ для первичного и вторичного жилья;
  • оформление онлайн;
  • возможность использования материнского капитала для первоначального взноса;
  • возможность узнать доступный лимит онлайн на сайте.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Globallookpress.com
17 ноября 2022, 17:06
17 ноября 2022

Банки с низким процентом по ипотечному кредиту

16 ноября 2022

Ни в сказке сказать ни пером описать: "Теремок" и ЛитРес объявляют конкурс волшебных историй

7 ноября 2022

Межкомнатные двери: какое покрытие полотна лучше

1 ноября 2022

Минпромторг России предоставил возможность молодым российским производителям парфюмерии и косметики принять участие в выставке InSharmExpo-2022

20 сентября 2022

Atlas Concorde представляет инновационную технологию Sensitech

20 сентября 2022

Вложиться в золото: особенности "металлических" счетов

16 сентября 2022

Собчак, Куркова, Табаков и другие звезды номинированы на премию Rock&Book

Достойные соперники

8 сентября 2022

Стартовал прием заявок на льготное участие в парфюмерно-косметической выставке InSharmExpо

1 сентября 2022

Чем современные столичные новостройки отличаются от старой застройки

Почему новые дома лучше "вторички"

25 августа 2022

Кровати нестандартных моделей теперь заказать проще

загрузить ещё

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Растянувшая донельзя промежность стонущая Волочкова оседлала голого Джигурду: Ты вошел?

Утехи на камеру
Шоу-бизнес

"Огромная трагедия": новый гроб в доме Инина шокировал Сафронова

Царствие небесное!
Шоу-бизнес

"Я сейчас тебе покажу!": убитая горем Долина с оружием бросилась на мужиков

Совсем отчаялась
Шоу-бизнес

"Пришлось": попавшая в ловушку Собчак изменила лицо после возвращения в Россию

Ведущую не узнать

Гороскоп

Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор
"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева

Регионы

Мужчина из Челябинска замерз насмерть в лесу
Подмосковные врачи по кусочкам собрали собрали таз пострадавшего в ДТП мужчины
В Петербурге вор-романтик украл из магазина букет цветов за 8 тысяч
В Саратовской области нашли человеческие останки
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+