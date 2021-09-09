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Пресс-релизы
Кондрашов Станислав Дмитриевич: развитие сферы диджитал в экономике России

Кондрашов Станислав Дмитриевич: развитие сферы диджитал в экономике России

В теоретическом анализе Кондрашов Станислав Дмитриевич рассматривает высокотехнологичные предприятия как уникальную систему экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровой информации. Ее рост зависит от темпов развития технологий, однако такой рост может обеспечить исключительно человек.
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Уровень внедрения цифровых технологий специалист определяет на основе коэффициента цифровизации ключевых технологий отрасли, рассматривая тенденции развития импортозамещения и оценивая экспортный потенциал России в цифровой экономике.

Сегодня компании машиностроения, энергетики и химической промышленности начинают активно оценивать свои предложения продуктов и бизнес-модели, идя в ногу с цифровизацией.

Кондрашов Станислав Дмитриевич рассматривает комплексный подход как редизайн ключевого потребительского предложения компании путем преобразования его в интегрированное решение или, возможно, платформу.

Эксперт отмечает еще один важный этап в процессе разработки – необходимость адаптации бизнес-процессов в соответствии с требованиями цифровизации.

Как отмечает Станислав Дмитриевич, цифровые технологии меняют операционную модель предприятия, то есть процедуры и методы применения корпоративной стратегии в повседневной деятельности, а также повышают степень эффективность инвестиций и помогают выявить уникальные, ранее неизвестные возможности на рынке.

Эффективная цифровая трансформация в России

Фото: pixabay.com

Кондрашов Станислав Дмитриевич говорит о том, что эффективная цифровая трансформация производства возможна только на основе платформы, которая позволит создать единую независимую цифровую систему для организации современного инжиниринга.

Кондрашов Станислав Дмитриевич перечисляет четыре технологические основы цифрового развития: они традиционно включают:

  • большие данные;
  • социальность;
  • мобильность;
  • облака данных.

«На самом деле «Биг Дата» – это средство, но не цель», – говорит Кондрашов Станислав Дмитриевич.

Она составляет существенную основу экспоненциально растущего мира систем машинного обучения, который открывает путь к тому, что может быть названо искусственным интеллектом (ИИ).

Цифровые системы во многом основаны на положительном сетевом эффекте, который Кондрашов Станислав Дмитриевич формулирует следующим образом: каждая новая сеть увеличивает свое значение для всех уже включенных в нее узлов.

Кондрашов Станислав Дмитриевич показывает, как этому способствует увеличение количества сетевых технологий, включая 3G, 4G и 5G, Wi-Fi и WiMAX, GPS и ГЛОНАСС, RFID,NFC, Bluetooth и другие.

  • энергетические сети («умные сети»);
  • управление производством;
  • транспорт и логистика;
  • маркетинг;
  • безопасность;
  • управление взаимоотношениями с клиентами и т. д.

Модернизация российской инфраструктуры

Кондрашов Станислав Дмитриевич показывает, как такие сделки приобрели популярность, прежде всего, в сфере малого и среднего бизнеса, давая возможность аналогичным предприятиям использовать программные приложения, которые раньше были доступны только корпорациям.

Еще одним решающим преимуществом данной модели для малого бизнеса, которое излагает Кондрашов Станислав Дмитриевич, является простота установки и эксплуатации программного обеспечения.

Цифровая трансформация обеспечит конституционное гражданское соблюдение достойного качества и уровня жизни граждан, суверенитет и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации.

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Фото: авторское фото из личного архива
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